'El Final del viaje’ de IZAL llega a Zaragoza con las entradas rozando el ‘sold out’

Después de 10 años sin descanso sobre los escenarios, no podía haber un nombre más acertado para una despedida (temporal, eso sí) por todo lo alto. Con ‘El Final del viaje’, la banda madrileña IZAL termina una gira que les ha llevado a más de 70 ciudades desde el lanzamiento de su último disco (‘Autoterapia’) y les ha consolidado como uno de los grupos de referencia del panorama musical español actual.

La banda, que arrancó esta gira el pasado fin de semana en Granada y hoy la continúa en el Palau Sant Jordi de Barcelona, llegará al pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza el próximo sábado, 7 de marzo, con un espectáculo audiovisual totalmente renovado al de la gira anterior y alguna que otra sorpresa para los más de 6.000 seguidores que se esperan en esta cita. “Una de las cosas más bonitas que vivimos en el arranque de la gira fue experimentar la novedad. Cada sorpresa que habíamos preparado, cada capítulo nuevo del show, lo disfrutábamos desde el escenario como si estuviésemos en el público, con la ilusión con la que regalas algo a alguien y ves cómo lo descubre”, apunta Alejandro Jordá, batería del grupo.

"Más allá de ser conscientes, valorar y degustar el milagro de reunir a esas casi 11.000 personas en el arranque de gira de Granada, me quedo con la sensación de haber conseguido el objetivo que nos marcamos cuando hace cuatro meses empezábamos a diseñar y trabajar en el show: emocionar y sorprender a partes iguales", añade Mikel Izal. "Y no solo al público, sino a nosotros mismos. Disfrutar de las nuevas dinámicas, de los nuevos matices musicales. No aburrirnos de nosotros mismos. Y tras el doblete inaugural granadino podemos quedarnos tranquilos. Misión cumplida".

Después de Zaragoza, la banda visitará Bilbao, Valencia, Murcia y Madrid, donde dará sus dos últimos conciertos de este 2020 en el WiZink Center los próximos 17 y 18 de abril.

Las últimas entradas para Zaragoza (en pista están agotadas) pueden adquirirse a través de www.izalmusic.com y www.ticketmaster.com