Dime qué lote navideño prefieres y te diré cuán especiales serán tus fiestas

Caja Navidad grandes vinos Aragón

- Una botella 75 cl. Vino Somontano tinto garnacha 'Secastilla' de Viñas del Vero.

- Una botella 75 cl. Vino Cariñena tinto 'Garnacha Viñas Centenarias' Particular.

- Una botella 75 cl. Vino D.O. Campo de Borja tinto garnacha 'Tres Picos' de Borsao.

- Una botella 75 cl. Vino D.O. Campo de Borja garnacha 'Fagus' de Coto de Hayas.

​​​- Precio: 59 euros