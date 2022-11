Descarbonización, un reto para IQE y para el planeta

Como empresa del sector químico e intensiva en el consumo de energía, la eficiencia de sus procesos y el impacto ambiental asociado a sus emisiones son dos de los aspectos más significativos asociados a la actividad de Industrias Químicas del Ebro, elementos clave que forman parte de su estrategia de desarrollo responsable orientada, entre otros fines, hacia la consecución de dos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidades en concreto, el ODS 12 Producción y Consumo Responsable y el ODS 13 Acción por el Clima.

Con ese propósito, IQE se ha embarcado en el proyecto de reducir su huella de carbono. Para ello ha desarrollado una hoja de ruta que se estructura en dos ejes: en primer lugar, la transformación de los consumos energéticos que llevan asociados la emisión de gases de efecto invernadero de manera directa o indirecta, a procesos libres de estos gases; y, en segundo, tener como referencia los principios de la economía circular en el desarrollo de nuevos productos e instalaciones.

La búsqueda de fuentes energéticas alternativas más sostenibles, electrificación con certificado de garantía de origen de los procesos térmicos, combustión verde (biomasa o biogás), energía solar o eólica para generar electricidad de autoconsumo e, incluso, el uso de hidrógeno, son alternativas incluidas en esa hoja de ruta. En todos los casos es necesario realizar fuertes inversiones para su implantación efectiva, inversiones que requieren de un análisis previo y detallado de viabilidad, para no poner en riesgo los planes de negocio de la organización.

Además, fiel a su apuesta por la innovación, IQE basa sus nuevos desarrollos en la economía circular. Así, integra nuevas inversiones para el mayor y más eficiente aprovechamiento de subproductos y analiza la viabilidad del uso del CO2 emitido como materia prima alternativa en sus procesos industriales.

Lamentablemente, la incertidumbre provocada por la coyuntura internacional, el incremento de los precios de energías y materias primas, así como el riesgo de desabastecimiento dificultan el cumplimiento de esa hoja de ruta, llegando incluso a plantearse acciones no alineadas con su estrategia de desarrollo sostenible, pero necesarias para minimizar el impacto económico, garantizar su supervivencia y mantener su competitividad, en especial cuando su competencia está en países de la Unión Europea, como Alemania, que cuentan con líneas de apoyo al sector industrial para paliar los efectos negativos descritos, o fuera de la UE donde la crisis no tiene la misma incidencia y la regulación ambiental no es tan exigente.