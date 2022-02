Cuidar el planeta es sinónimo de rentabilidad: así están avanzando las empresas aragonesas

Por qué el crecimiento económico está estrechamente ligado al social y ambiental, en qué líneas están trabajando las empresas aragonesas en materia de sostenibilidad o cómo se pueden alcanzar los objetivos marcados en la Agenda 2030.

Esos fueron algunos de los temas tratados en la mesa debate que se celebró en HERALDO el pasado miércoles, 16 de febrero, y que estuvo moderada por el periodista Nicolás López. Al encuentro acudieron Guillermo Ríos, director de Avanza Zaragoza; José Antonio Pérez Cebrián, asesor de estrategia del presidente de Forestalia Renovables; Carmen Campos, coordinadora de responsabilidad social corporativa y proyectos de educación de Fundación Ibercaja; y Fernando Anel, jefe de comunicación de la región noroeste en Coca-Cola European Partners.

Para Guillermo Ríos, "la sostenibilidad es un principio básico en Avanza". "Queremos mejorar la calidad de vida de las personas a través de la movilidad y esto solo podemos conseguirlo si nuestra actividad genera el menor impacto posible en el entorno", explicó.

Desde Coca-Cola, Fernando Anel apuntó que la compañía está especialmente comprometida con alcanzar la descarbonización en 2040, anticipándose al objetivo de 2050 de la ONU. "Además, queremos concienciar a la sociedad y como empresa tenemos una importante labor de divulgación con clientes y empleados, además de ayudar a colectivos vulnerables y colaborar con obras sociales".

Para el representante de Forestalia, "hablar de sostenibilidad es hablar de renovables, porque el sector energético es crucial en el cuidado ambiental, la industria transversal sin la cual va a ser imposible cumplir con los objetivos marcados en 2030 y 2050. Además, en Aragón, las energías renovables son también una oportunidad para acabar con la despoblación rural", señaló.

Por su parte, Carmen Campos recalcó que "en Fundación Ibercaja llevamos años trabajando la sostenibilidad y la faceta ambiental, y tenemos la intención de contagiar este espíritu a otras entidades. Nuestra labor no es generar productos, sino ser un agente de implementación y sensibilización para la sociedad".

Acciones destacadas

"Dicen nuestros consultores que el mayor riesgo es no hacer nada. Por eso, hemos establecido un compromiso con las empresas, especialmente las pymes, que son la mayor parte de la economía aragonesa, para acompañarles, ofrecerles asesoramiento e incluso colaborar en proyectos en este ámbito", señaló la representante de Fundación Ibercaja, en relación a las acciones que se están tomando desde su entidad.

En su apuesta por la descarbonización, el representante de Coca-Cola destacó que la embotelladora de Vilas del Turbón, en Benasque, es la primera planta cero emisiones, y que ahora centran sus esfuerzos en los envases, "porque sabemos que el 42% de nuestra huella de carbono proviene de estos. Queremos que de todas nuestras botellas se pueda sacar otra, que se asegure su reciclado, y hasta estamos desarrollando una botella de papel. Trabajamos con las mejores ‘startups’ en este ámbito para afrontar este reto", remarcó, destacando el importante papel de la tecnología.

En Avanza, por su parte, afrontan la electrificación de su flota de vehículos como el principal reto de la entidad: "Es muy ambicioso, porque requiere de una reestructuración de nuestras instalaciones, que tenemos que llevar a cabo sin detener nuestra actividad". "Con esta medida, acabamos con las emisiones y el ruido en la ciudad, pero creemos que nuestra gran aportación a la sostenibilidad es reducir el uso del vehículo privado", indicó el responsable de la empresa.

Pérez Cebrián aprovechó su intervención para remarcar que la Comunidad, igual que es un referente en el sector agroalimentario o logístico, puede liderar el sector energético. "En renovables, podemos ser los grandes actores de España, porque podemos generar hasta el 25% de la energía que se necesita. Tenemos una oportunidad para ser líderes, porque la energía eólica y fotovoltaica aragonesa es la más rentable del país y porque tenemos una posición privilegiada. Estamos en la encrucijada entre Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, y en punto clave para una gran autopista energética que suministre a Europa".

Alineación con los ODS

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas fueron recurrentes a lo largo de todo el debate, pues los cuatro participantes pertenecen a organizaciones que han integrado estas metas en su actividad. "En Forestalia asumimos los 17 ODS, fundamentalmente los que van con nuestra actividad, pero trabajamos con todos. Tenemos un equipo encargado de proteger el entorno natural, nos preocupamos por el trato a los empleados, por el papel de la mujer, por fomentar la vida en los pueblos… creo que las grandes cosas se suelen conseguir con los pequeños detalles. El que hace bien lo pequeño, suele triunfar", recalcó Pérez Cebrián.

"En 2017 pusimos en marcha nuestro Plan de Sostenibilidad, y lo hicimos en base al acuerdo de París y a la Agenda 20230. Atacamos seis de los 17 objetivos, pero indirectamente trabajamos en 14", indicó Anel.

El director de Avanza señaló en este sentido: "Para nosotros, el Objetivo 3, de salud y bienestar, es al que más aportamos, porque nuestra meta es mejorar la calidad de vida de las personas a través de la movilidad. Y destaco también el 8, de trabajo decente y crecimiento económico, porque prácticamente el 100% de nuestra plantilla es fija, hay una rotación muy baja y una alta fidelidad al proyecto por parte de nuestros trabajadores. Estamos trabajando por unas condiciones realmente competitivas y creo que trabajar aquí es sinónimo de estabilidad y buenas condiciones".

Campos, por su parte, explicó que la estrategia de Fundación Ibercaja cuando integró la Agenda 2030 en su actividad pasó por medir el alcance de sus acciones y ver qué impacto tenían. "Revisamos nuestra actividad y priorizamos aquellos objetivos que más impactos tenían. Nuestra misión es crear oportunidades para quienes más lo necesitan, y eso pasa por el ODS del fin de la pobreza, el de las alianzas… Nuestra actividad es tan diversa que impacta en muchos sectores y tenemos una doble tarea: cumplir esos objetivos y hacerlos visibles, para que el resto de empresas también entiendan este trabajo, el de lograr la sostenibilidad, como suyo".

Rentabilidad

"Trabajamos con criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG), pero hay que ser creíble y transparente con la sociedad. Los consumidores son cada vez más serios, saben más e identifican tu empresa y cómo trabajas. Si no construyes una buena reputación, te vas del mercado", explicó el representante de Coca-Cola.

Tanto él como el resto de participantes tuvieron muy claro que la sostenibilidad no está reñida con la rentabilidad de las organizaciones, sino que son dos cuestiones íntimamente relacionadas. "Cualquier empresa que quiera mantenerse en el tiempo y conseguir mercado tiene que trabajar con la misma fuerza en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Y tiene que ser así porque sino la regulación, la normativa, la banca, los clientes y la competencia te van a dejar fuera", señaló la representante de Fundación Ibercaja.

Para Pérez Cebrián, "no hay actividad económica que, si no trata adecuadamente sus impactos, merezca la pena. Si los objetivos son buenos e integras estos conceptos en tu empresa con convencimiento, seguro que vas a ser rentable a largo plazo. No tiene sentido ir a contracorriente, porque todos vamos a tener que cumplir, y si no es por lo civil será por lo legal".

"También hay que añadir que una organización que es sostenible genera motivación en las personas que trabajan en ella, saber que tu trabajo contribuye a mejorar tu entorno es un aliciente. Creo que la sostenibilidad es la gran oportunidad para crecer. El concepto no es negociable y cualquier empresa debería saber que su actividad tiene que tener un sentido global", concluyó Ríos.

HAN DICHO:

- Carmen Campos, coordinadora de RSC y proyectos de educación de Fundación Ibercaja "Cualquier empresa que quiera mantenerse en el tiempo y conseguir mercado tiene que trabajar con la misma fuerza en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Y tiene que ser así porque sino la regulación, la normativa, la banca, los clientes y la competencia te van a dejar fuera". - José Antonio Pérez Cebrián, asesor de estrategia del presidente de Forestalia Renovables. "Tenemos una oportunidad para ser líderes, porque la energía eólica y fotovoltaica aragonesa es la más rentable del país y porque tenemos una posición privilegiada. Estamos en la encrucijada de grandes ciudades y en un punto clave para una autopista energética que suministre a Europa". - Fernando Anel, jefe de Comunicación de la Región noroeste en Coca-Cola European Partners "Trabajamos con criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG), pero hay que ser creíble y transparente con la sociedad. Los consumidores son cada vez más serios, saben más e identifican tu empresa. Si no tienes una buena reputación, te vas del mercado". - Guillermo Ríos, director de Avanza Zaragoza "Una organización sostenible genera motivación en las personas que trabajan en ella, saber que tu trabajo contribuye a mejorar tu entorno es un aliciente. La sostenibilidad es la gran oportunidad para crecer. El concepto no es negociable, cualquier empresa debería saberlo"