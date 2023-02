Cristina Medina, en Zaragoza con 'The Party El Show': "Es un fiestón para reír como nunca"

Una juerga desenfrenada, una boda que salta por los aires, más de 40 artistas contratados por la novia para el espectáculo más loco del año y un sinfín de sorpresas. Ese es el punto de partida de 'The Party El Show', el espectáculo que aterriza en Zaragoza el próximo 3 de marzo y que promete un cocktail lleno de comedia, música, acrobacias y diversión que se convertirá en la noche de bodas más salvaje de la historia.

La actriz sevillana Cristina Medina será la maestra de ceremonias y novia de esta singular boda. "Es un fiestón cachondísimo en el que los espectadores se van a reír como nunca", asegura. Le acompañan en esta desenfrenada propuesta Horny Ranger (Guillermo Flores), el más lanzado de la fiesta; Lady Toxic (Denise Di Lello), un incombustible personaje que siempre quiere más; El Duke (Víctor Óscar Juarez), el invitado perfecto con el que la fiesta está garantizada; Doble Y (Ondina Maldonado), todo una sorpresa; y el DJ (Devid Di Lello), encargado de poner la música...y todo lo demás.

David Ottone, el director artístico de Yllana, compañía al frente de la obra junto a Producciones Alegría, explica que cuando se pensó en la creación de este espectáculo, el objetivo fue "hacer que el público se divierta. ¿Quién no quiere disfrutar de una fiesta? ¿A quién no le apetece pasar un buenísimo rato y olvidarse de todo? Este ha sido el leitmotiv durante todo el proceso de creación de The Party”.

Acrobacias, música y baile

Una gran carpa instalada en Puerto Venecia será el escenario de espectaculares números acrobáticos: mano a mano, cintas aéreas, barra rusa, patines acrobáticos, equilibrios y contorsión, en el que tampoco faltarán voces en directo, coreografías y mucha música. Artistas de circo, bailarines, actores y cantantes darán vida a un espectáculo desenfrenado, de dos horas de duración, que también contará con una pre-party, en el que los artistas interactuarán con los espectadores, un DJ amenizará el momento y se podrá disfrutar de las propuestas gastronómicas en los diferentes street food Markets.

Entradas y horarios

'The Party El Show' arrancará el próximo viernes, 3 de marzo, y permanecerá en la ciudad hasta el próximo día 26, con funciones los jueves, viernes, sábados y domingos, además del lunes 6, festivo en la ciudad por la Cincomarzada. Los jueves la función es a las 20.00; los viernes, a las 21.45; los sábados, sesión doble a las 18.30 y a las 21.45; y los domingos a las 17.00. El día 6 la actuación será a las 18.00.

Los precios de las entradas oscilan entre los 18 y los 70 euros, además de una opción especial por 170 euros para grupos de cinco personas que incluye asientos reservados en primera fila en un cómodo sofá, 'fast pass' y bebidas para los asistentes. En la web www.thepartyelshow.com se pueden adquirir las entradas con descuentos de entre el 10% y el 40% en las funciones más próximas.