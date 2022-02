Crecimiento, inflación e incertidumbre: las claves del contexto macroeconómico de 2022

¿Cómo afecta a los bolsillos de los inversores españoles la crisis en Ucrania? ¿Qué implica la subida de los tipos de interés? ¿Qué escenario macroeconómico se prevé para 2022? Estas son solo algunas de las cuestiones que se pusieron sobre la mesa el pasado miércoles durante la celebración del debate Perspectivas 2022, organizado por BBVA. Al encuentro, que estuvo moderado por el redactor jefe de Economía de HERALDO, Luis Humberto Menéndez, asistieron de forma telemática Rafael Doménech, director de BBVA Research; Álvaro Manteca, responsable de Mercados de Banca Privada de BBVA; y Elisa Dorronsoro, directora del Segmento Banca Privada Dirección Territorial Norte.

"De entrada, me gustaría lanzar tres mensajes –arrancó la charla Doménech–. Esperamos una economía mundial que va a crecer de una manera robusta. Por otro lado, la inflación es más permanente y más elevada de lo que se esperaba debido a que la recuperación de la demanda sigue siendo mayor que la de la oferta y se han producido cuellos de botella y disrupciones en las cadenas de producción. El tercero tiene que ver con los riesgos de este escenario, que son numerosos: de tipo sanitario, cómo la política monetaria va a hacer frente a la inflación y otras incertidumbres como la de una posible intervención militar en Ucrania".

Por su parte, Manteca, destacó: "Pensamos que el crecimiento se va a trasladar a los beneficios empresariales, y eso debería mantener sostenidos los precios de la renta variable mundial", aunque no se mostró tan optimista en cuanto a las valoraciones. "Creemos que el repunte que están experimentando los rendimientos de la deuda va a lastrar las valoraciones de la renta variable, sobre todo en los segmentos del mercado más especulativos, y, por lo tanto, casi el 100% de la subida bursátil va a venir explicada por los beneficios".

Sobre el papel que la pandemia va a seguir jugando en la economía global, Doménech apuntó: "A nivel agregado diría que ya se ha alcanzado la recuperación económica y los niveles previos a la crisis sanitaria, pero con diferencias por países, regiones y sectores. Posiblemente, uno de los que va más retrasado, tan importante para una economía como la española, es el del turismo internacional". "El reto no es solo volver a donde estábamos en 2019 o al punto al que hubiésemos llegado en 2022 –añadió–. Tenemos la oportunidad de resolver ahora algunas de las debilidades estructurales de nuestra economía y aprovechar las posibilidades que ofrecen las megatendencias para que sea mucho más resiliente".

Escenario de riesgos

"Hemos empezado el año con un escenario de riesgos complicado", explicó Manteca. Esto se ha debido, sobre todo, "a la sorpresa alcista de la inflación y el giro agresivo que han vuelto a dar los bancos centrales", según indicó. «Actualmente, se esperan de seis a siete subidas de los tipos de interés en 2022. Esto se ha dejado notar mucho en todos los mercados financieros, no solo en los de renta variable; también en los de renta fija. Por otro lado, la crisis de Ucrania ha contribuido a aumentar la prima de riesgo. Tenemos un entorno bastante complejo ahora mismo», analizó Manteca.. Para él, una de las principales cuestiones a resolver es qué va a pasar con el crecimiento y si el ciclo económico va a poder soportar la normalización monetaria. "Creemos que la economía es lo suficientemente sólida como para tolerar unas cuantas subidas de tipo de interés", afirmó.

En cuanto a los inversores, Manteca subrayó: "A nadie le gusta la volatilidad, independientemente del perfil de riesgo que tenga cada uno. A muchos les deja preguntándose si tiene sentido seguir o si es mejor buscar refugio en otro tipo de productos. En estos casos, siempre recurrimos a lo mismo: los riesgos van y vienen. Lo que les estamos recomendando es cautela tácticamente en el corto plazo pero seguir siendo constructivos en el medio y largo plazo".

Además de las incertidumbres expuestas anteriormente y los riesgos asociados a la pandemia, como la aparición de nuevas variantes, Doménech recordó también antiguas amenazas: "Estamos volviendo a lo que ya nos preocupaba en 2019, como la posibilidad de un aterrizaje más brusco de la economía china por algunos desequilibrios que se han ido acumulando en el tiempo o una la recesión de la economía estadounidense".

Banca privada

"El negocio de banca privada crece constantemente. Cada vez se demanda más asesoramiento y especialización", ilustró Dorronsoro durante su intervención. "En la inversión, el riesgo y la incertidumbre hay que gestionarlos como una variable más. A pesar de que el escenario actual es más volátil, las recomendaciones no cambian mucho en cuanto a forma de invertir. Se trata de elegir muy bien el perfil de riesgo, que es algo que requiere de una profunda reflexión para conocer cuál es nuestra tolerancia a la pérdida en el corto plazo; diversificar; no obsesionarse con los resultados inmediatos –sin perder de vista la rentabilidad–; y gestionar bien las emociones".

"Está demostrado que, a largo plazo, las inversiones correlacionan con el crecimiento económico y este no se para –anotó Manteca–. Mientras que la probabilidad de que un día concreto suban o bajen es del 50%".

Megatendencias

Para ayudar a sus clientes a invertir en las tendencias que cambiarán el mundo del futuro, Dorronsoro explicó: "Las analizamos con equipos propios y también apoyados en especialistas. Vivimos en un mundo que va a toda velocidad. El plus de rentabilidad que intentamos dar a nuestras carteras incorpora esas nuevas megatendencias, que no son fáciles de detectar porque hay muchos nichos que están creciendo exponencialmente pero de los que no tenemos la seguridad de que vayan a aterrizar en cambios relevantes que generen valor. Estas megatendencias hacen referencia a a disrupción tecnológica, la sostenibilidad, los nuevos cambios de vida y demográficos, el 5G, la robótica, la ciberseguridad...".

En cuanto a los fondos éticos o sostenibles, la experta indicó que la demanda de particulares va en línea con la sociedad, "consumes conforme a lo que sientes, te vistes como eres y quieres que tus ahorros sean consecuentes con tu forma de ver la vida. Ahora los inversores no buscan tanto la rentabilidad como la coherencia con sus creencias".

Una mirada optimista

A modo de conclusión, los tres lanzaron un mensaje sobre sus previsiones para 2022. Para Doménech, la perspectiva para este año muestra un "optimismo prudente". Por su parte, Manteca remarcó: "Soy cautelosamente optimista. Pensamos que se dan las condiciones para que los mercados tengan un buen año y, aunque no va a ser tan alcista como el pasado, la expansión continúa". Para Dorronsoro: "Lo bueno de las finanzas es que nos permiten estar en cualquier parte del mundo, divisa y sector. Es un mercado con todo tipo de posibilidades y hay que caminar con criterio en la inversión de los ahorros".

