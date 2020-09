Cómo aprender a grabar una webserie en época de covid

Hay quienes tienen clara su vocación desde pequeños y otros muchos que, llegado el momento de elegir continuar con su formación, no tienen claro lo que hacer. Revisan los estudios que existen, sus gustos, sus inquietudes...

Esto es lo que le ocurrió a Lucía Gerona. Cuando terminó sus estudios en el instituto, estaba confusa y desorientada sobre su futuro: "Me desanimé muchísimo porque me veía en septiembre sin saber qué hacer", explica. Afortunadamente, Lucía puede afirmar hoy que está estudiando lo que más le gusta, Producción Audiovisual, y que la incidencia de la covid-19 no ha frenado su ritmo de aprendizaje. "Un amigo me recomendó CPA Salduie y en cuanto fui y me explicaron todos los ciclos que había y me enseñaron todo lo que se hacía y todas las instalaciones… ¡supe que quería estudiar ahí!", explica la estudiante.

Reconoce que el grado superior en Producción de Audiovisuales y Espectáculos de CPA Salduie enseguida le encajó. Una titulación muy práctica, pero que, sin embargo, según explica la joven, no frenó la progresión de los estudios durante el periodo obligatorio de confinamiento. "La verdad es que me pareció increíble cómo en días se adaptaron todos nuestros profesores a la nueva situación". "Lo único que no pudimos seguir haciendo con normalidad fue obviamente ir a trabajar con las cámaras y todos los materiales que nos dejan siempre allí en el CPA, pero el resto las clases fueron exactamente igual que si fueran presenciales". Y continúa: "Todos los días nos conectábamos en nuestro horario habitual con nuestros profesores, nos daban la clase vía Google Meet y luego nos conectábamos entre los compañeros para hacer los trabajos, teniendo siempre a nuestros profesores en unos chats de clase por si nos surgía alguna duda. Además el centro organizó un montón de masterclass extra virtuales de temas muy variados, donde reforzamos lo que veíamos en clase".

Lucía afirma estar satisfecha con el transcurso de las clases y con lo que ha aprendido en este curso: "Hicimos, por ejemplo, podcasts, vídeos adaptados a los materiales que teníamos en casa, organizamos eventos desde casa, etc. Además de eso, antes de volver al CPA con 'normalidad', estuvimos dos semanas enteras haciendo prácticas como una webserie". La alumna se muestra muy contenta con el sistema pedagógico del centro educativo, especialmente con el trato individualizado que reciben.

Un nuevo sistema pedagógico

Este sistema pedagógico, al que denominan 'líquido', se ha implementado con éxito en todos los estudios del centro, tal y como detalla Raúl Martínez, responsable de Innovación Educativa de CPA Salduie y profesor: "El trabajo sobre contenidos teóricos se limita al necesario para preparar los proyectos o retos de las diferentes asignaturas y se enfoca de un modo experiencial y creativo (vídeos explicativos, investigación, debate, generación de contenidos, etc.). Así, la semana que el alumno está en casa trabaja en la preparación de los proyectos y cuando va al centro los pone en práctica. Básicamente, lo que hacemos es poner al alumnado al timón del desarrollo de sus competencias personales y profesionales".

En la actualidad, los alumnos acuden a las instalaciones de CPA Salduie siguiendo en todo momento el protocolo de seguridad marcado por el centro. Trabajan con los ordenadores, en el plató de televisión, en el estudio de sonido, con el set de fotografía o en el taller de artes escénicas, entre otros equipamientos. El profesor explica a este respecto que, como medida preventiva, han dividido los grupos numerosos en dos, estableciendo turnos semanales de presencialidad y formación a distancia.

Raúl Martínez es rotundo al afirmar que el programa de formación del centro "se basa en dos pilares: nuevas tecnologías y metodología". De este modo, explica que los profesores reciben formación respecto a la pedagogía, con sesiones dedicadas al Aprendizaje Basado en Proyectos y en herramientas educativas de Google: "Esta formación nos ha llevado a certificar a un gran número de docentes y Personal de Administración y Servicios, lo que a su vez ha llevado a CPA Salduie a obtener el reconocimiento como Google Reference School”.

CPA Salduie pertenece al Grupo San Valero y cuenta con más de 23 años de experiencia en formación profesional. Actualmente imparte toda la oferta de ciclos formativos de grado medio y superior del área audiovisual y deportiva. Además, este curso 2020-2021 lanza dos nuevos grados superiores, el de Marketing y Publicidad y el de Dietética. El periodo de matrícula continúa abierto, con becas propias y financiación sin intereses disponibles.