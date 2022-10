Pacto de rentas y ahorro privado para un futuro económico viable

El futuro de las pensiones en España será diferente, complejo y dependerá de las decisiones financieras y políticas que se tomen en la actualidad. A esa conclusión llegaron, el pasado martes, Ángel Moreno, asociado principal de derecho laboral de Garrigues; Javier Nieto, decano del Colegio de Economistas de Aragón; Laura Andreu, profesora titular del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Zaragoza; y Alejandro de Mollinedo, responsable de Grandes Cuentas de Bestinver.

Los cuatro expertos participaron en una Conversación HERALDO, una cita moderada por el responsable de economía del periódico, Luis Humberto Menéndez, patrocinada por Bestinver, y en la que se abordaron cuestiones como el pacto de rentas, la compensación de la pensión pública con otros planes privados o la importancia del ahorro.

Acerca de la situación actual –el Gobierno ha propuesto que las pensiones suban un 8,5% para 2023–, Nieto señaló que "hay que buscar un pacto de rentas, que sería mucho más racional económicamente, y hacer un esfuerzo en mejorar las pensiones que son más bajas. Esto va en línea con lo que dice el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, que hay que hacer un esfuerzo en atender a los más desfavorecidos y subir al máximo las pensiones más bajas".

"El sistema público es bastante generoso, la tasa de cobertura está en el 80%, muy por encima de los países de la OCDE, y esto está bien porque permite mantener el poder adquisitivo de las personas. Pero todo apunta a que va a ir a la baja, así que hay que concienciar a la sociedad sobre complementar la pensión pública con la parte privada", apuntó Andreu.

De Mollinedo indicó: "Nadie quiere que los pensionistas pierdan dinero, pero lo importante es que haya un sistema que sea sostenible a largo plazo. Si todo el mundo tiene en su mente que hay un problema en este sentido, tenemos que tomarlo con responsabilidad y ver qué se puede hacer, tanto desde el lado público como desde el privado".

Por su parte, el representante de Garrigues remarcó que la decisión del ejecutivo debe ir en consonancia con la cotización: "El sistema de Seguridad Social debe decidir si es contributivo o asistencial. El modelo estaba bien definido, pero cuando salieron las pensiones no contributivas comenzó a deteriorarse. Si las bases de cotización actuales son inferiores a las de nuestros padres y la curva demográfica no se puede sostener, no nos va a quedar más remedio que cambiar el sistema o compensarlo de otra forma".

Compensar lo público

El representante de Bestinver puso de relieve varios datos a este respecto: según el III Observatorio del Ahorro y la Inversión, documento que elaboran en esta entidad de forma anual, el 71% de los ahorradores considera que la pensión pública no va a ser suficiente y otro 23% cree que no va a recibir nada procedente de las arcas públicas.

Acerca de contar con un ahorro privado que compense la aportación recibida por parte del Estado, la docente de la Universidad de Zaragoza indicó que "incluso las generaciones que ahora están jubiladas tuvieron el temor de que no hubiese dinero en la hucha". "Y hoy no solo hay que tener en cuenta la evolución demográfica y la cantidad de jubilados y trabajadores que hay, sino la situación del mercado laboral, cuáles son los salarios y las cotizaciones que se están aportando", añadió.

"No podemos poner todo el futuro en manos del Estado, tener seguridad económica es algo fundamental en la vida. Hay que inculcar el concepto de ahorro, porque el que se hace a nivel personal es el más estable, el más fijo, así que rotundamente sí, se debe compensar la pensión. Y cuanto antes se empiece a ahorrar, mejor", apuntó Nieto.

Formas de ahorro

Sobre cómo comenzar a generar esos ingresos adicionales que disfrutar llegada la hora de la jubilación, De Mollinedo indicó que foros como el celebrado en HERALDO son excelentes para facilitar herramientas con las que la sociedad cambie sus hábitos de ahorro: "Tenemos una costumbre: lo que ingreso menos lo que gasto, y lo que me queda lo destino al ahorro. Y debe ser al revés: lo que ingreso menos lo que ahorro, es lo que me gasto". "Cuanto más formado esté uno, mejores decisiones tomará", explicó.

"En España hay mucha confianza en el sistema de pensiones porque hasta la fecha no ha fallado, pero las nuevas generaciones tienen que comenzar a ahorrar porque va a ser muy difícil cambiar el sistema actual", apuntó Moreno. "Y no olvidemos que hay cinco formas de compatibilizar la jubilación con el trabajo, y esto debe ir en crecimiento. Que los jubilados que quieran trabajar, puedan hacerlo y revertir así en cotización y sufragar parte de su pensión. Con esto se evitaría también mucha economía sumergida, porque sigue habiendo gente que trabaja aunque esté jubilada y no cotiza de ninguna manera".

Bienestar y pacto de rentas

Acerca del mantenimiento del estado de bienestar, Andreu indicó que no se puede esperar «que en un futuro el Estado todo lo proveerá» y que son las acciones personales las que permitirán mantenerlo. "Hay que empezar a ahorrar cuanto antes y apostar por la educación financiera para concienciarnos de esto. Y por supuesto, tiene que haber reformas que favorezcan este ahorro y no vayan en dirección contraria: el IRPF, por ejemplo, deber ser progresivo para que paguen más los que más tienen, pero hay que buscar mecanismos que, sin romper esa progresividad, no afecten al pequeño ahorrador", señaló.

El representante de Bestinver coincidió y remarcó que "aunque estamos satisfechos y defendemos este estado, hay que ver hasta que punto nos los podemos permitir: España es un país envejecido, hay desempleo, salarios bajos… lo público no puede ser la única fuente de ingresos en el futuro así que todos tenemos que ser corresponsables de nuestro futuro".

"Todos estamos de acuerdo en mantenerlo, pero para ello lo fundamental es que pudiera elevarse el nivel de los salarios. Con los actuales, que casi coinciden con la prestación de desempleo, y la rotación del mercado laboral, es muy difícil generar impuestos de Seguridad Social y, a la vez, que una persona genere ahorro privado", añadió Moreno. "Además, la presión y el control fiscal no es el mismo que hace 60 años, cuando surgió este sistema. No lo critico, pero es más elevado".

Los cuatro participantes coincidieron acerca del establecimiento de un pacto de rentas, en el que todos los agentes implicados, administración pública, empresas y trabajadores, deben contribuir. "Todo lo que sea tomar decisiones a nivel de sociedad con el objetivo de hacer un sistema que funcione a largo plazo tiene sentido", señaló De Mollinedo.

Nieto añadió al respecto: "Todo el mundo tiene razón y defiende unos intereses legítimos, pero si un trabajador tiene que asumir una pérdida de poder adquisitivo no pueden aumentar los márgenes de beneficio de su empresa. Habrá empresas que puedan absorber una subida salarial, otras que no…". "Todos somos más pobres y hay que repartir la pérdida de riqueza entre todos, el Estado, el pensionista, los funcionarios, las empresas y los trabajadores. Es un esfuerzo que tiene que hacer todo el mundo", aseveró.

Consejos prácticos

Como expertos en la materia, y acorde a sus ámbitos profesionales, los cuatro participantes dieron algunas recomendaciones para cerrar el encuentro. Moreno, de Garrigues, apuntó: "Soy defensor del sistema público, pero si los salarios hubieran ido creciendo sería más sostenible, así que hay que combinar las pensiones e incentivar que las grandes empresas recuperen los planes de jubilación que existían antes de la década de los 80".

El responsable de Grandes Cuentas de Bestinver, recomendó invertir a largo plazo, "que el ahorro cuyo horizonte sea la jubilación se invierta en renta variable, diversificada, internacional... Que es la que mejor rentabilidad da. Lo mejor es acudir a un profesional, tanto en la parte fiscal como financiera, y mirar a largo plazo. Solemos invertir en los momentos boyantes y desinvertir en los difíciles, pero hay que hacer todo lo contrario".

El decano del Colegio de Economistas de Aragón, por su parte, subrayó: "Toda persona que tenga una pequeña posibilidad de ahorrar debe empezar a hacerlo. Vencer a la inflación va a ser complicado, pero hay que pensar a largo plazo, invertir y diversificar".

Andreu, por su parte, aprovechó la ocasión para resaltar que hay que conocer muy bien los productos financieros disponibles, "más allá del plan de pensiones, que están sujetos a una serie de contingencias que dejan inmovilizado el ahorro durante mucho tiempo. Cuando ahorramos e invertimos hay que entender muy bien las características a nivel financiero y fiscal, porque los resultados pueden variar, y estar atentos a la liquidez, que es la gran olvidada", concluyó.

