Cocinando con pasión y sin prisas

El protagonista que dirigirá con su saber esta primera ruta organizada por el proyecto 1885 no es otro que Balbino Lacosta, un ‘winemaker’ que lleva toda una vida dedicada con pasión a seguir el camino de sus mayores. Con un objetivo principal: que no se pierdan en el olvido nuestras costumbres en la ciencia del cultivo de la vid. Y otro, no menos importante: recordarnos nuestra historia y que nos sintamos orgullosos de ella.

Balbino y Baselga, promotor del proyecto 1885, irán contando sus ideas, que quieren poner en común, para que los zaragozanos de hoy puedan disfrutar de eso que llamamos “un elenco de sensaciones”. Es decir, gastronomía como la de antes, en sitios como los de antes, cocinando sin prisas y poniendo pasión en cada plato, con las mejores viandas y los mejores caldos.

Baselga destaca la ilusión de disponer de locales como el Café 1885, ubicado en la calle Alfonso I y reconocido como uno de los más bonitos de España; complementado con La Brasserie, a pocos metros, en la calle Contamina, con hornos de brasa para carnes y pescados; y, por último, El Colmado, frente a la Brasserie, que se presenta como tienda gourmet y bodeguita para degustaciones.

Balbino y Baselga proponen con esta ruta un paseo diferente, cuyas vibraciones nos reencuentren con nuestra historia.

La ruta de hoy con Balbino Lacosta

El próximo jueves día 26 a las 20.30 y al precio de 35 euros por persona, les ofrecemos la siguiente ruta:

1 Colmado Empezaremos por el Colmado y entre barriles, ofreceremos a nuestros invitados, unas tapas de tierra y mar basadas en el llamado caviar de salmón y la maravillosa trufa de Teruel, en unos formatos que nos sorprenderán. Desde las 20.30 a las 21.00. Acompañado con blanco de uva godello de Roberto Verin. 2 Brasserie Seguiremos en la Brasserie, para demostrar que la brasa ennoblece a nuestros alimentos. Carnes y pescados en una degustación que no podrá dejarnos indiferentes. De 21.00 a 21.45. Acompañada con un tinto Las Rocas, una gama alta de Baltasar Gracián. 3 Café (antigua joyería Aladrén) Terminaremos en la bodeguita de nuestro Café (antigua joyería Aladrén) de 21.45 hasta las 22.30, para degustar sin prisas un café de especialidad y algún licor muy especial.

Teléfono para reservas 976 953 171