"La Medicina Regenerativa articular puede solucionar los problemas de artrosis en un elevado número de casos"

La doctora Elena Guallar es experta en terapias celulares avanzadas. Esta prestigiosa profesional presta sus servicios en Clínicas Cres, centros de referencia en Medicina Regenerativa articular y líderes en investigación sobre los nuevos tratamientos para combatir la artrosis y demás problemas articulares.

Doctora Guallar, ¿qué es la Medicina Regenerativa?

La Medicina Regenerativa es un amplio campo de la medicina que estudia el poder de auto curación de nuestro propio organismo, es decir, la forma en que nuestro cuerpo utiliza sus propios recursos para sanarse.

Los últimos avances en esta rama de la medicina han sido espectaculares. Ya hay muchas patologías que pueden solucionarse mediante estas técnicas, entre ellas un gran número de problemas articulares como la artrosis, pero en un futuro no muy lejano, los ensayos clínicos que hay en la actualidad nos demuestran que la Medicina Regenerativa será efectiva en casi todos los campos de la medicina, ya que con ayuda de material biológico del propio paciente se pueden recrear células y reconstruir tejidos y órganos

¿Cómo puede la Medicina Regenerativa ayudar a los pacientes con artrosis?

La artrosis es una enfermedad degenerativa que afecta al cartílago y que va empeorando con el tiempo. Hasta no hace mucho se podía paliar el dolor y la inflamación que produce esta enfermedad a base de analgésicos y periodos de reposo, pero dependiendo de la articulación afectada, en muchos casos no quedaba otra solución que implantar una prótesis. Ahora, con las nuevas técnicas de Medicina Regenerativa, podemos parar la degeneración del cartílago e incluso recuperarlo, lo que en muchos casos, si se diagnostica a tiempo, puede suponer el no pasar por una cirugía con los riesgos que ello implica. En definitiva, los nuevos avances en Medicina Regenerativa articular pueden solucionar los problemas de artrosis en un elevado número de casos.

¿Qué riesgos hay de padecer artrosis?

La artrosis es una de las enfermedades más frecuentes en el mundo y se estima que el 50% de la población mayor de 60 años la padece. Las causas de la artrosis son diversas. La edad es un factor determinante, pero la obesidad, la genética o la práctica deportiva también pueden desencadenarla.

¿En qué consiste el tratamiento?

En primer lugar es primordial que los tratamientos sean realizados por médicos expertos en Medicina Regenerativa. Nos ayudamos con material biológico del propio paciente que implantado en la zona afectada, en la mayoría de los casos, va a detener la degeneración del cartílago dañado, favoreciendo su regeneración. Esto implica que vamos a recuperar la funcionalidad y movilidad de la articulación, reducir la inflamación y paliar el dolor, lo que supone un cambio significativo para el paciente que va a recuperar su calidad de vida.

¿Qué beneficios y ventajas aportan estos nuevos tratamientos?

Son muchos los beneficios que obtenemos al realizar este tipo de tratamientos. Son muy seguros y prácticamente carentes de riesgos ya que utilizamos material biológico del propio paciente por lo que evitamos los rechazos. No precisan de cirugía ni hospitalización con las complicaciones que ello puede acarrear como las infecciones e incapacidad del paciente. Son tratamientos que se realizan de forma ambulatoria y el paciente al terminar se va a casa. Además, en los casos en los que la enfermedad no está muy avanzada, estos tratamientos pueden revertir la degeneración del cartílago en la mayoría de los casos, logrando detener la enfermedad.