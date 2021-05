¿Es posible paliar el dolor crónico articular con Medicina Regenerativa?

En muchos casos, la causa del dolor articular se debe a la artrosis. La organización Mundial de la Salud estima que entre el 10 y el 15% de la población mundial mayor de 60 años padece esta enfermedad, siendo más frecuente entre las mujeres. En España hay estudios que revelan que el 30% de la población padece artrosis no diagnosticada y el mayor problema es que si esta enfermedad degenerativa no se diagnostica y se trata a tiempo, tiene un impacto en la calidad de vida de los pacientes muy negativo y en muchos casos, dependiendo de la articulación afectada, no quedará otro remedio que pasar por una cirugía para implantar una prótesis.

La edad es el mayor factor de riesgo para padecer artrosis, pero la obesidad, la condición genética o una lesión deportiva también pueden desencadenarla.

El dolor producido por la artrosis es intenso y persistente y repercute en la movilidad y estado de ánimo de los pacientes. Está considerada por ello como una de las enfermedades más debilitantes en el marco laboral. La artrosis es una dolencia degenerativa articular que va destruyendo progresivamente la articulación y compromete su funcionalidad ya que se va desgastando el cartílago, se adelgaza el hueso subcondral, se forman osteofitos (picos de hueso), se inflama la membrana sinovial y se lesionan los ligamentos de la articulación. Este proceso produce un dolor agudo y difícil de sobrellevar incluso muchas veces en reposo. Una visita temprana a nuestro traumatólogo es primordial par evitar una progresión hacia una enfermedad articular degenerativa irreversible.

Vivir sin dolor es posible

“En Clínicas Cres sabemos de la importancia que tiene el poder vivir sin ese dolor que limita tanto a los pacientes con artrosis", reconoce la doctora Elena Guallar, médico experto con años de experiencia en terapias celulares de Clínicas Cres. "Los nuevos tratamientos de Medicina Regenerativa logran, en la mayoría de los casos, detener esa degeneración del cartílago, y en muchas ocasiones, si se trata a tiempo, restaurarlo por completo”, asegura.

“Estos tratamientos vanguardistas, que necesitan ser realizados por profesionales expertos en Medicina Regenerativa, cuentan con la ventaja de no producir rechazos ni efectos secundarios adversos ya que se realizan con material biológico del propio paciente y no precisan de cirugía ni hospitalización, además la recuperación es mucho más rápida” recalca Guallar “incluso en muchos casos, cuando la articulación está ya muy comprometida por el avance de la enfermedad, estas técnicas pueden paliar notablemente el dolor que siente el paciente”, comenta esta especialista que pasa consulta en Zaragoza dentro de una entidad que también cuenta con centros en Madrid, Valencia y Palma de Mallorca en los que su equipo está a la vanguardia en Medicina Regenerativa y en el tratamiento del dolor provocado por las lesiones articulares.