"Cualquier organización de tamaño medio genera cantidades ingentes de datos. Su explotación puede ser el activo más valioso"

Tras estudiar la carrera de Ingeniería de Telecomunicación y doctorarse en Tratamiento de Señales y Datos en la Universidad Carlos III de Madrid, el zaragozano Jesús Fernández Bes ha pasado los últimos 10 años vinculado a la Ciencia de Datos, un campo multidisciplinar que, gracias a los avances tecnológicos, ha ido alcanzando una gran relevancia hasta convertirse en una pieza clave en el éxito de las organizaciones y cuyos profesionales están cada vez más demandados. Después de pasar por el mundo académico como investigador en el Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A), actualmente, Fernández trabaja como ingeniero de Inteligencia Artificial en la empresa Everis, donde desarrolla un producto para la gestión inteligente de conocimiento de empresas y otras instituciones, y como profesor colaborador en el Master de Data Science & Artificial Intelligence que imparte la escuela de negocios Ceste.

¿Qué es y qué no es la Ciencia de Datos?

La Ciencia de Datos es un campo multidisciplinar, a medio camino entre la matemática y el desarrollo de 'software', cuyo objetivo es mejorar el entendimiento y extraer la mayor cantidad de información relevante de los datos. Se diferencia de otros campos afines, como, por ejemplo, la estadística, en que incluye un gran componente de computación, mediante el uso de métodos de Inteligencia Artificial como el aprendizaje automático ('machine learning', en inglés).

¿Cuál es el trabajo de un 'data scientist'?

Un científico de datos es un profesional técnico cuyo objetivo es construir herramientas que permitan analizar datos a gran escala, con algoritmos complejos y de manera eficiente. En este sentido, existen al menos dos puestos diferenciados en los que un científico de datos puede trabajar. Por un lado, integrado en la estructura de cualquier compañía u organización, por ejemplo en un departamento de márquetin, desarrollando técnicas que permitan analizar los datos de la empresa y mejorar sus procesos, en definitiva ganar más o gastar menos. Por otro lado, en empresas de tecnologías de la información desarrollando soluciones de procesamiento avanzado de datos, por ejemplo, herramientas que utilicen Inteligencia Artificial, etc. Esto es más o menos el trabajo que realiza nuestro equipo en Everis.

¿Por qué son y van a ser tan importantes estos profesionales en el futuro?

El interés de esta profesión surgió debido al incremento exponencial que hemos tenido en la generación y almacenamiento de datos en los últimos 20 años. Esto ha sido debido a la digitalización de las empresas y a la ubicuidad de internet. Hoy en día, cualquier organización de tamaño medio -un ayuntamiento, una mediana empresa o un hospital- genera cantidades ingentes de datos. Y, en general, no sabe muy bien qué hacer con ellos. En la actual sociedad de la información, la explotación de estos datos pueden ser el activo de mayor valor de estas organizaciones, como demuestra la cotización de compañías como Facebook o Amazon.

¿Cuál es el perfil y qué características tienen que tener estos trabajadores?

Como ya he comentado, estos profesionales tienen que tener formación matemática e informática. Se dice que un científico de datos es mejor desarrollador de 'software' que cualquier estadístico y mejor estadístico que cualquier ingeniero de 'software'. Además de estas capacidades, el científico de datos ideal necesitaría tener conocimiento del sector donde trabaja, no es lo mismo trabajar con datos de transacciones de bolsa que con informes médicos, y una alta capacidad comunicativa para adaptar su lenguaje a los profesionales no técnicos con los que tenga que interactuar. Pero lo más importante es que sean gente interesada en la resolución de problemas y con interés por una tecnología que, al estar ahora mismo muy en boga, avanza muy rápido.

¿Qué formación han de tener?

Aunque existen algunos grados y máster que preparan específicamente para este tipo de puestos, al ser un campo multidisciplinar y bastante nuevo se puede llegar a el desde distintas carreras. Lo más habitual es que los científicos de datos sean personas técnicas, ingenieros, matemáticos o físicos, pero también hay casos de otras áreas que han acabado en este mundo.

¿Cómo es, en estos momentos, la situación de este actividad?

Sin duda, estamos en medio de lo que parece ser una revolución del procesamiento de datos, la Inteligencia Artificial y estas tecnologías. Casi todas las semanas se ven noticias sobre una nueva aplicación de este tipo, a veces quizás con demasiado bombo. Hay expertos a nivel mundial que hablan de este tema como una nueva revolución industrial. Yo no sé si diría tanto, pero lo que sí que es cierto es que es campo que cada vez demanda más profesionales, y que estos tienden a estar bien valorados.

¿Qué sectores demandan más profesionales?

Existe, por un lado, demanda por parte de las empresas de tecnología informática que quieren añadir capacidades de procesamiento de datos a las soluciones que venden. Por otro lado, toda institución o empresa que genera una gran cantidad de datos y que los desea explotar es susceptible de necesitar ingenieros de datos. En este sentido, el sector financiero, por ejemplo, ha sido de los que más ha apostado por este tipo de profesional desde hace tiempo.

¿Ha cambiado algo tras la crisis sanitaria?

Creo que no nos ha afectado mucho, más allá de lo que lo duro que haya sido personalmente para cada uno, ya es una profesión que se adapta bastante bien al trabajo en remoto. Hoy en día, gran parte del trabajo se hace en la nube, por lo que con un ordenador y acceso a internet no necesitamos mucho más. Este hecho es una ventaja para los profesionales que actualmente pueden aspirar a un mercado laboral a escala global.

Formarse en Ciencia de Datos

