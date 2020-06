Centro de Estudios CID: 45 años formando universitarios

Centro de Estudios CID celebra este año 2020 su 45 aniversario siendo un referente en la formación universitaria en Zaragoza, por sus aulas han pasado más de 25.000 alumnos durante estos años. Con este motivo, hablamos con D. Javier Ilundain González, gerente del centro.

¿Cómo comenzó el Centro de Estudios CID y cómo ha ido evolucionando estos 45 años?

CID nació con una clara voluntad de formar universitarios, su misión fue y sigue siendo ofertar a todos los jóvenes la oportunidad de estudiar la carrera que ellos deseen, aunque no la imparta la Universidad de Zaragoza. Así comenzamos hace cuarenta y cinco años impartiendo las titulaciones en Arquitectura Técnica, Ingeniería Informática, Telecomunicaciones… Con estas carreras en concreto se hizo un gran trabajo y nos queda una honda satisfacción al pensar que si no hubiera sido por nuestra iniciativa muchos no serían en estos momentos excelentes profesionales en esos campos.

Conforme la Universidad de Zaragoza fue ofreciendo estas titulaciones, nosotros fuimos tomando la iniciativa con otras nuevas carreras que seguían sin estar disponibles en Zaragoza. En la actualidad, impartimos los grados completos de Psicología y Criminología para estudiantes de la Universidad a distancia (UNED).

Por nuestras aulas pasan también a diario cientos de alumnos de la Universidad de Zaragoza, a los que ofrecemos, en las asignaturas que lo necesiten, clases de refuerzo en grupos reducidos con el objetivo de garantizarles los mejores resultados académicos

Fuisteis los primeros en impartir Psicología en Zaragoza a los estudiantes de la UNED y lleváis más de 35 promociones de psicólogos, ¿qué valor añadido encuentran en CID?

Psicología es una carrera preciosa y muy vocacional, todos los años hay muchos jóvenes que quieren estudiarla y prefieren no salir de Zaragoza. La UNED no tiene nota de corte, acepta a todos los alumnos que hayan aprobado la EVAU, pero su dinámica no presencial, requiere de una gran disciplina que por su cuenta es más difícil. Además se perderían la oportunidad de vivir ese ambiente universitario tan único.

En CID ofrecemos un entorno universitario y una metodología contrastada a lo largo de los años basada en: clases diarias en grupos reducidos de todas las asignaturas, material propio actualizado siguiendo el temario de la UNED, programa de prácticas profesionales desde primer curso junto con charlas y talleres de expertos a nivel internacional.

Nuestro profesorado está formado por psicólogos en ejercicio con una amplia experiencia docente, que junto al resto del equipo CID, aportamos a los alumnos la atención personalizada y el asesoramiento necesarios para lograr su éxito académico.

Consideramos imprescindible facilitar a nuestros alumnos su incursión en el mercado laboral, por esta razón complementamos su formación académica con un completo plan de prácticas profesionales y voluntariado desde primer curso, gracias a acuerdos de colaboración con la mayoría de entidades aragonesas relacionadas con los diferentes campos de la psicología, para que vayan descubriendo qué opciones les son más afines.

Además de nuestra metodología, el otro pilar fundamental de CID es la red de antiguos alumnos. Más de 2.000 psicólogos se han formado en nuestras aulas y tratamos de mantener una fuerte conexión entre ellos. En numerosas ocasiones son los antiguos alumnos quienes ofrecen prácticas o trabajo a los recién graduados y nos enorgullece sentir que llevan nuestra impronta.

También impartís Criminología, ¿cómo surgió esta idea?

Se trata de un Grado nuevo en la UNED, con muchísimo potencial en cuanto a salidas profesionales. Llevamos dos años impartiéndolo, ha tenido una gran acogida y estamos entusiasmados. Contamos también con un excelente equipo docente formado por criminólogos, sociólogos, psicólogos y abogados en ejercicio, que les aportan una visión práctica del trabajo del criminólogo. Los alumnos completan su formación con una variada oferta de charlas y talleres impartidos por expertos para facilitar su conocimiento de la profesión y su aterrizaje en el mercado laboral.

Cuando se decretó el Estado de Alarma se cancelaron las clases presenciales, ¿Cómo os habéis adaptado a la enseñanza online?

Efectivamente, tuvimos que adaptar en tiempo récord nuestra formación a la vía 'online'. Hemos desarrollado una plataforma propia y gracias a la gran capacidad de adaptación de todo el equipo, profesores y alumnos, podemos decir que ha sido un éxito.

La enseñanza 'online' es una vía muy útil para este tipo de formación. Llevábamos tiempo sopesando la idea de integrarla en nuestro programa para completar la formación de los alumnos y esta situación ha provocado que la plataforma de CID sea ya una realidad. Ha venido para quedarse. Estamos muy satisfechos con el resultado actual y sabemos que estamos a las puertas de un sinfín de posibilidades que enriquecerá el aprendizaje de nuestros alumnos en el futuro.

¿ Y cómo se plantea el nuevo curso, la vuelta en septiembre?

El Centro de Estudios CID comenzará el curso de acuerdo al calendario de la Universidad de Zaragoza y la UNED, donde están matriculados nuestros alumnos. Respecto a la vuelta a las clases presenciales, nos adaptaremos a las indicaciones de las autoridades al respecto.

En CID tenemos claro el protocolo de actuación partiendo de dos premisas fundamentales: Preservar la salud de todos y seguir ofreciendo la excelencia en nuestra formación. Estamos preparados para continuar la formación vía 'online' y, para cuando se pueda retomar la formación presencial, el centro estará totalmente acondicionado para lo que están llamando “la nueva normalidad”. Iremos adaptándonos a las situaciones que se presenten para seguir acompañando a nuestros alumnos en sus estudios universitarios con confianza y seguridad.