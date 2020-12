Cava Gran Ducay y Cava Particular Garnacha Blanc de Noir, opciones diferentes y de calidad para las mesas navideñas

El cava aragonés cada vez tiene más protagonismo a la mesa y, especialmente, en las celebraciones de Navidad. Una buena muestra es la selección que ofrecen Bodega Gran Ducay y la Bodega Particular de San Valero. Sus señas de identidad son diferentes, pero todos atesoran una gran calidad. Sin duda alguna, son una magnífica opción para vestir las mesas navideñas.

Bodegas Gran Ducay elabora en la actualidad cuatro cavas. El último en llegar ha sido el Cava Gran Ducay Brut Nature Gran Reserva, que ha pasado 30 meses en botella, antes del degüelle, en las silenciosas cavas subterráneas de la bodega. Este detalle acentúa su condición de vino espumoso de alta expresión y calidad.

El Cava Gran Ducay Brut Nature está elaborado con las tres variedades de uva tradicionales para los blancos –Macabeo, Xarel.lo y Parellada–, que le confieren frescura y elegancia. Posee una fina burbuja y equilibrio en el paladar.

Muy diferente es el Cava Gran Ducay Brut Nature Rosado, en el que la variedad de uva Garnacha imprime carácter a un espumoso muy elegante. La producción de este rosado, sorprendentemente afrutado, se limita a 7.500 botellas, así que la exclusividad es una de sus señas de identidad.

Por último, el Cava Gran Ducay Brut Nature Reserva combina los sabores aportados por las tres uvas tradicionales de los cavas blancos con los aromas procedentes de las levaduras. Su crianza de 15 meses ofrece como resultado un cava elegante y complejo.

Estos cavas se pueden adquirir en la tienda 'on line', además de en establecimientos especializados y grandes superficies.

Bodega Particular de San Valero

Muy diferentes a los que existen en el mercado son los dos cavas de Bodega Particular de San Valero: Cava Particular Garnacha Blanc de Noir y Cava Particular Garnacha Blanc de Noir Reserva. Su singularidad se encuentra en el término Blanc de Noirs, que se emplea para aquellos vinos que se elaboran a partir de variedades tintas para obtener un cava blanco. En el proceso de elaboración de un cava blanco Blanc de Noir lo que se hace es retirar el hollejo muy rápido, una vez prensada o escurrida la uva, para que no transmita su color al mosto.

Cava Particular Garnacha Blanc de Noir es el primero que se produce en Aragón siguiendo este método de elaboración. Se trata de un elegante cava blanco con aromas a frutas rojas elaborado íntegramente con la variedad de uva de origen aragonés más conocida, la Garnacha. Un vino de alta expresión para cualquier momento gastronómico.

Su hermano mayor, el Cava Particular Garnacha Blanc de Noir Reserva salió al mercado el año pasado y supone una evolución del Cava Garnacha Blanc de Noirs. De hecho, el Reserva ha permanecido 15 meses de crianza en botella en las cavas de la Bodega Particular de San Valero frente a los nueve del más joven de la familia.