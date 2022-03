Calidad de vida, revalorización del edificio y ahorro energético, ¿y todavía sin ascensor?

A pesar de que son muchos los avances que se han realizado durante los últimos años, la antigüedad media de las viviendas en España es superior a los 40 años. Esto significa que, probablemente, muchas no dispongan de las tecnologías necesarias para conseguir ser más eficientes energéticamente, más accesibles y más seguras. Así lo aseguran desde Schindler, compañía especializada en movilidad vertical, al tiempo que aseguran que la rehabilitación y la modernización de los edificios ha adquirido más importancia debido a una exigencia y respuesta por parte de la ciudadanía, acentuada por la situación de la pandemia, que ha materializado la necesidad de contar con hogares más confortables.

Entre las funciones principales de las reformas está el poner al alcance del ciudadano soluciones más sostenibles y adaptadas a sus necesidades, influyendo positivamente en la habitabilidad del inmueble. En este contexto, son varias las ventajas derivadas de la instalación de un ascensor. En Schindler, especialistas en este tipo de proyectos, ofrecen un servicio integral, que abarca desde la obra civil requerida para la nueva instalación hasta la financiación con un interés a partir del 0%, pasando por la obtención de permisos y subvenciones.

¿Por qué instalar un ascensor en casa?

Los últimos datos que manejan desde Schindler indican que alrededor de un millón de edificios en España no disponen de ascensor, según la Federación Empresarial Española de Ascensores. Esta realidad afecta a muchas personas y familias, especialmente a los grupos más vulnerables, como son los mayores o la población con problemas de movilidad. Por ello, la instalación de un ascensor no solo ayuda a convertir al edificio en un espacio seguro, sino a prevenir caídas en escalones, a aportar un mayor confort a la hora de trasladar el carrito del bebé o la propia compra, es decir, a llevar a cabo múltiples gestos del día a día con todas las garantías.

Por otra parte, los propietarios optan cada vez más por viviendas de obra nueva frente a las viviendas de segunda mano, debido a problemas de accesibilidad en el inmueble. En ese sentido, que el edificio cuente con un ascensor también puede llevar a revalorizar un 30% la vivienda, según indica el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Además, para aquellas edificaciones que necesiten renovar su ascensor, existen posibilidades de reforzar su eficiencia, reduciendo costes de mantenimiento y de consumo energético, gracias a las nuevas tecnologías.

Schindler fabrica ascensores y escaleras mecánicas inteligentes

schindler Localización C/ Balbino Orensanz, 55 Bajos

50014 – Zaragoza. Contacto 916 576 000 /espana@schindler.com Actividad Fundado en Suiza en 1874, el Grupo Schindler es uno de los líderes mundiales en el sector de ascensores, escaleras mecánicas y otros servicios relacionados con el transporte vertical. Las soluciones de movilidad urbana de Schindler transportan diariamente a mil millones y medio de personas en todo el mundo. Tras el éxito de la compañía se encuentran los más de 69.000 empleados presentes en más de 100 países.



La presencia de Schindler en España se remonta a 1946, año en que Giesa comenzó a fabricar bajo la licencia del Grupo. En 1986, Schindler agrupa Giesa y el resto de compañías españolas en las que tenía intereses. Desde 1992, opera bajo la única denominación de Schindler, S.A.



Durante estos años, la compañía ha participado en numerosos acontecimientos de la vida industrial y económica del país, formando parte de grandes infraestructuras, obras residenciales, edificios emblemáticos, oficinas, hospitales...

schindler.com/es/internet/es/home.html

Estas actuaciones parten de proyectos completos en los que intervienen distintos profesionales, que estudian las distintas soluciones de rehabilitación, ya sea en el hueco de escalera, en el nuevo hueco interior, en el patio o en el anexo a la fachada. Así lo explican desde Schindler, subrayando la importancia de que todos los equipos estén coordinados, desde el arquitecto hasta el constructor. También se ocupan de los permisos necesarios para acometer las instalaciones y de que su ejecución no interrumpa el funcionamiento del edificio, al tiempo que ofrecen interesantes condiciones financieras para costear la obra, con un interés a partir del 0%, sin desplazamientos y ofreciendo una armotización de hasta ocho años. Igualmente, destaca la labor que desempeña la compañía en la gestión y obtención de subvenciones estatales, autonómicas y de la Unión Europea. Las garantías y certificaciones con las que cuenta el 'know how' de la empresa, entre las que se distinguen las pioneras en gestión ambiental, se unen al seguimiento y mantenimiento que realizan de sus intalaciones y productos para comprobar que todo funciona convenientemente. Por último, cabe poner de relieve que la transformación digital y la conectividad desempeñan un papel muy importante en la funcionalidad, operatividad y seguridad de los equipos e instalaciones derivados de la rehabilitación. La plataforma de IoT Internet de los Ascensores y Escaleras mecánicas (IoEE) de Schindler fabrica ascensores y escaleras mecánicas inteligentes, entre otra soluciones innovadoras lanzadas por la empresa que miran al futuro del sector.