'De especialista a especialista': un apoyo esencial para los bares y restaurantes de Aragón

Si hay un sector que se ha visto duramente golpeado por la Covid-19 ese es el de la restauración, que no solo sufrió un cierre total cuando estalló la pandemia, sino que ha tenido que lleva más de un año asumiendo restricciones de aforo y otras medidas que han hecho muy complicada la supervivencia de muchos bares y restaurantes. Solo en Aragón, según un estudio de la Universidad de Zaragoza, en el sector de comidas y bebidas, la caída de la facturación en Aragón fue de 848,88 millones de euros y la pérdida de empleo en el segundo trimestre de 2020 fue el peor en la historia de la hostelería en Aragón, alcanzando el 68% del total en promedio incluyendo pérdida de afiliados, ertes y ceses de actividad de autónomos.

Para ayudar a los negocios y salir adelante y retomar su actividad con todas las garantías, Banco Sabadell ha puesto en marcha 'De especialista a especialista', un proceso con visión 360º en el que participan especialistas de red, clientes, colectivos profesionales y representantes de asociaciones para acompañar y asesorar al negocio y ofrecerle las soluciones que necesita en cada momento vital.

Conscientes de la etapa tan dura que ha sufrido este sector, Banco Sabadell cuenta además con buscador de ayudas directas dirigidas a autónomos y empresas, para que estos puedan conocer si cumplen todos los requisitos para solicitar ayudas y cuáles son los pasos a seguir para ello. Para el subdirector general y director de Autónomos, Comercios y Pymes, Albert Figueras, “estar al lado de los negocios hoy es más necesario que nunca, pero creemos que no es suficiente. Hace falta dar un plus. Y ese plus es potenciar la especialización. Por eso, queremos aportar lo mejor de lo que somos y de lo que sabemos hacer, que es nuestro nivel de conocimiento y profesionalización". "'De especialista a especialista' pone en valor nuestra mayor fortaleza, que es entender bien a nuestros clientes del sector negocios y empatizar con ellos para aportarles soluciones que encajen perfectamente con sus necesidades”, concluye.

Con esta campaña, Banco Sabadell quiere fortalecer su posición en el segmento Negocios subrayando su mayor virtud: el gran nivel de especialización y conocimiento del equipo de gestores. Con más de un millón de clientes y con una cuota de mercado del 21%, la entidad lanza 'De especialista a especialista' para crecer en 32 nichos sectoriales.

Servicios para bares y restaurantes

Dentro del sector de la restauración, Banco Sabadell ha desarrollado una completa oferta de servicios para ayudar a establecimientos y propietarios, tanto en sus gestiones diarias como en la financiación y en la protección del negocio. Así destaca, entre otros servicios, las soluciones de cobro sencillas y adaptadas al negocio, con TPV Sostenible, CEN Plus y Póliza Crédito al 0% con comisión de apertura del 3%, para desajustes o fraccionar pago de impuestos. Todo ello con un gestor especialista de negocios a disposición.

En materia de financiación, se aseguran de apoyar al propietario si este desea renovar el local o terraza o adaptar el negocio a los nuevos tiempos, con una amplia gama de servicios, como los planes de ICO inversión; el 'leasing' hostelero, que permiten renovación de maquinarias, local o acondicionamiento de tu terraza, tanto para verano como para invierno; el'renting' de trabajo seguro, buscando los equipos de protección más adecuados, como purificadores de aire, termómetros infrarrojo con cámara y pantalla, mamparas y dispensadores de gel con detección automática; el'equiprenting', ofreciendo todo tipo de bienes tanto para la cocina como para la sala; el 'delivery', para adaptar los negocios a la entrega a domicilio o el servicio 'Smart Phone & Sell', para cobrar sin necesidad de 'ecommerce'.

Además, cuentan con seguros que ofrecen protección de el negocio y los clientes, así como personal y familiar para los empleados, con su seguro 'Protección Vida Pymes'.