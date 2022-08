Autosuficientes y digitalizadas: así serán las ciudades del futuro

Conseguir ciudades más inteligentes, conectadas, medioambientalmente responsables y autosuficientes energéticamente. Este es el reto al que empresas, administraciones y particulares se enfrentan para lograr un futuro más sostenible y rentable. Para debatir sobre la situación actual y los próximos desafíos, Víctor Serrano, consejero de Urbanismo y Equipamientos del Ayuntamiento de Zaragoza; Alicia Asín, cofundadora y CEO de Libelium; Daniel Catalán, director financiero de Abora Solar; y Sergio Olmos, socio gerente de Araenergy, se reunieron el pasado martes en las instalaciones de HERALDO, en un encuentro que estuvo moderado por la periodista Nerea Tirado.

"A través de la digitalización podemos hacer lo mismo por una ciudad que por una industria: reducir costes, incrementar los ingresos y los beneficios y, además, ser más sostenibles, con una finalidad principal derivada de la dimensión humana de estos espacios, que es aumentar el bienestar de los ciudadanos", expuso Asín. La CEO de Libelium señaló los aparcamientos inteligentes como ejemplo de la repercusión que esta transformación puede llegar a tener en el día a día de los habitantes de los núcleos urbanos: "Pasamos hasta una media de 2,3 años de nuestra vida buscando parquin. Si somos capaces de dirigir a los conductores a las plazas libres reduciremos las emisiones de CO2 a la atmósfera, incrementaremos los ingresos para el ayuntamiento y conseguiremos disminuir el estrés de los ciudadanos".

Para Serrano, los pilares sobre los que se van a sostener las ciudades del futuro son la autosuficiencia, a través de la promoción de la producción de energía verde; y el aprovechamiento de los datos que generan los vecinos, algo que el consejero calificó de "petróleo", por su alto valor como recurso para tomar decisiones que ayuden a promover una mayor calidad de vida.

Además, el munícipe indicó que las exigencias europeas para el año 2030, como la de prohibir el acceso de los vehículos contaminantes al centro de las urbes, "van a cambiar la relación de los ciudadanos con las ciudades". Una situación para la que considera que todavía es necesario cierto grado de concienciación individual: "En las comunidades energéticas, por ejemplo, cuesta mucho llegar al consumidor final y convencer al vecino de que invertir en esta cuestión merece la pena y es rentable". Aun así, "en Zaragoza hemos sido disruptivos. Fue la primera ciudad en asistir a una subasta de energía, también fue pionera en España en tener un barrio solar y una de las primeras urbes en contar con una comunidad energética industrial: Mercaenergy".

Sobre el contexto actual, marcado por las consecuencias en el sector energético de la invasión rusa de Ucrania, Olmos señaló que ha provocado un cambio de paradigma en las empresas. "Hay compañías que están modificando sus hábitos de trabajo para aprovecharse de un menor coste energético. En las viviendas también está ocurriendo", destacó el socio gerente de Araenergy. "La lectura positiva, dentro de la desgracia, es que nos estamos dando cuenta de la importancia de racionalizar los recursos".

Por su parte, Catalán subrayó la relevancia de la monitorización de los procesos. "Si no somos conscientes de lo que consumimos podemos pensar que tenemos buenos hábitos que, cuando se cuantifican, las cifras hacen ver que quizá no se está siendo tan sostenible". Además, el director financiero de Abora Solar remarcó que "focalizar solo el problema energético en la electricidad implica no abordar la parte más importante: el 50% de la energía que se consume es calor". Una cuestión cuya solución pasa por "generar la energía donde se va a consumir, que es lo más eficiente".

Uno de los temas más relevantes que se pusieron sobre la mesa fue la promoción y fomento del autoconsumo. "Somos dependientes de otros países, que, lógicamente, marcan los precios, y de su disponibilidad de producción –explicó el representante de Araenergy–. Tenemos que ser capaces de que la mayor parte de la energía que vamos a consumir la podamos producir nosotros, tanto en las casas como en las empresas, siempre que exista la posibilidad por las limitaciones técnicas y normativas, y el Ayuntamiento tiene que funcionar como tractor".

En respuesta, el consejero del Consistorio zaragozano expuso: "Uno de los problemas que tenemos y que explica por qué las comunidades energéticas han ido lentas es que, en España, los ayuntamientos somos las administraciones peor tratadas en cuanto a la distribución de las ayudas que tienen que ver con la digitalización y la energía, y estos son temas completamente locales. Por eso, somos las ciudades las que estamos trabajando en este sentido y las que tenemos que seguir haciéndolo".

Sobre las posibilidades que ofrece la capital aragonesa, Catalán apuntó: "En Zaragoza contamos con muchas horas de sol y viento y agua más o menos disponible, por lo que hay que utilizar esas fuentes de energía y la tecnología para fomentar una mayor eficiencia y sostenibilidad. Además, a nivel industrial, una empresa que ha tomado medidas es más competitiva que la que no lo ha hecho". Por su parte, el socio de Araenergy volvió a apelar a la concienciación para animar a los ciudadanos y a las compañías a realizar inversiones «para reducir el recibo de la luz y ser más sostenibles».

‘Datocratización’

«En España hay dos problemas. Uno es la tendencia a polarizar y politizar ideas y decisiones técnicas y el otro es el propio modelo de comunicación de las ciudades con sus habitantes», señaló la responsable de Libelium. Para ella, en los entornos urbanos, es indispensable recabar datos, cuya privacidad esté garantizada, y explicar los resultados de las iniciativas entre los vecinos, algo que Asín denominó como "datocratización". "Que sea el ciudadano el que juzgue y vea lo que se está logrando". "Tenemos que ver la digitalización como una manera de mejorar la ‘amigabilidad’ de la ciudad", concluyó la CEO.

