Alargamiento coronario, higiene dental infantil y hábitos de vida saludables: Serdent responde

Esta semana, la doctora Ileana Santos, de la clínica dental zaragozana Serdent, ha contestado a las preguntas sobre alargamiento coronario, higiene dental infantil y hábitos de vida saludable que los lectores han enviado al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es.

Para un diagnóstico más concreto, la doctora recomienda la visita a un odontólogo.

Alargamiento coronario

Pregunta del lector: ¿Existe alguna solución para reducir el tamaño de las encías? Mis dientes están bien, pero me acompleja sonreír porque son demasiado grandes y se me ven mucho.

Respuesta de la doctora: La sonrisa gingival se puede tratar mediante el alargamiento coronario. Consiste en eliminar la encía y el hueso excedente mediante cirugía y colocar carillas o fundas sobre los dientes para mejorar las proporciones estéticas de la sonrisa.

Higiene dental infantil

Pregunta del lector: Si mi hijo no se lava los dientes todos los días, además de caries, ¿qué otros problemas puede producirle a largo plazo la falta de higiene?

Respuesta de la doctora: El problema más común en los pacientes con una higiene oral defectuosa es la gingivitis. Esta inflamación de las encías genera sangrado y en algunos casos puede producir dolor agudo.

Hábitos de vida

Pregunta de la lectora: Soy muy propensa a tener problemas con mis dientes y me gustaría saber si esto también puede deberse a mi estilo de vida (suelo comer bastante comida rápida y no me gusta mucho la verdura) y si hay algún remedio o alimento que favorezca la salud bucodental.

Respuesta de la doctora: Una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable es la clave para que nuestro cuerpo funcione bien. Si además tienes predisposición a los problemas dentales, te recomiendo que extremes tu higiene oral, no abuses de los alimentos dulces y visites a tu dentista dos veces al año.

- Envíe su consulta pinchando aquí.