Agricultura de precisión para lograr mejores resultados en olivar y almendro de secano

-

Las claves de la agricultura de precisión

¿Qué incidencia tiene en los cultivos leñosos? En el sector primario es habitual hablar de Agricultura de Precisión (AP) en cultivos herbáceos extensivos de regadío y de secano y hortícolas. Sin embargo, en cultivos leñosos solo es usan estas técnicas para la aplicación de fitosanitarios, la instalación de sondas agronómicas y, en algún caso, el uso de vuelos de drones casi siempre en cultivos leñosos intensivos o súperintensivos.



¿A qué obstáculos se enfrenta? Además de su uso reducido, en los cultivos de olivo y almendro de secano, la aplicación de la AP encuentra diversos obstáculos para su implantación debido a sus características especiales. Así, por ejemplo, tiene que tener en cuenta las características especiales de estos cultivos, la poca resiliencia frente al cambio climático y que son explotaciones agrícolas con rendimientos económicos bajos.



¿En que actividades se puede aplicar? No todas las tecnologías de la AP son aplicables a los cultivos de olivo y almendro de secano. Por ejemplo, la siembra variable no tiene sentido ya que no se dispone de un sistema de riego para gestionar el agua que recibe el árbol y las imágenes de satélite tienen un tamaño de pixel de 10mx10m que las hacen demasiado imprecisas para trabajar con ellas en marcos de plantaciones de 7mx7m ó 9mx6m, por ejemplo. Así que la AP en olivo y almendro de secano se circunscribe a la fertilización, aplicaciones fitosanitarias, recolección y a la entrada de información para la toma de decisiones con de mapas de textura de suelo, imágenes multiespectrales de drones, análisis de muestras y análisis foliares.