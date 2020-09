Un 12 de octubre lleno de flores, aunque no haya ofrenda, gracias a la floristería Emprey

Este año será el primero, desde hace más de sesenta, en el que la ofrenda floral a la Virgen del Pilar no podrá realizarse como marca la tradición debido a la crisis sanitaria derivada de la Covid-19. Desde principios de los años 50, la Virgen ha recibido esta ofrenda cada 12 de octubre, pero no fue hasta 1958 cuando se estableció la gran ofrenda en procesión, que este 2020 no podrá celebrarse.

Pero, aunque la Virgen no pueda vestir este año su mantón de flores, no hay motivo por el que no se puedan vestir cada uno de los balcones de la capital aragonesa, los locales y todos los espacios de la ciudad, para recordar que, aunque en situación de pandemia, es 12 de octubre. Dar color a cada uno de los espacios particulares o de empresas gracias al arte floral que trabaja desde hace añosEmprey Floristería, una empresa social de la Fundación Rey Ardid, será lo especial de este 12 octubre.

Tal y como destacan desde Emprey: "Las flores tienen su propio lenguaje y significado, por lo que es muy importante conocer cuáles son las más adecuadas en función del evento a celebrar" y el motivo de estas 'No Fiestas' será alegrar y dar color a la ciudad, aunque no se celebren. Además, son muchas las ventajas de contar con una empresa social como Emprey Floristería. Por ejemplo, se contribuye a la creación de empleo para personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social y se fomenta la responsabilidad social de cada empresa, en caso de que los motivos florales sean para decorar los pasillos o recepciones de una oficina y alegrar a los trabajadores en este tiempo de 'No Fiestas'.

Sin olvidar que cada cliente cuenta con la experiencia de los trabajadores de la Fundación Rey Ardid y el personal de la floristería atiende de forma personalizada a cada usuario, presentándole la propuesta que más se ajuste a sus gustos o necesidades.

Jardines verticales

Uno de los servicios más destacados y bonitos de Emprey Floristería son los jardines verticales. La vida urbana en muchas empresas instaladas en ciudades como Zaragoza ha alejado a sus empleados de la naturaleza. Pero gracias a una de las iniciativas de esta empresa de Fundación Rey Ardid, un negocio puede instalar un jardín vertical, que permite la creación de muros verdes, interiores o exteriores, adaptables a cualquier superficie constructiva. Una manera de acercar la naturaleza al puesto de trabajo y sin tener que preocuparse por su mantenimiento.

Una forma de alegrar a los trabajadores, igual que aprovechar los servicios personalizados de Emprey Floristería para decorar recepciones y espacios de trabajo, y para regalos a empleados o clientes, como en el caso de las jubilaciones, nacimientos o cumpleaños. Un amplio abanico que merece la pena explorar en esta situación de pandemia a la que le falta un poco de alegría y color.

- Para más información, póngase en contacto en el 636 081 224 o a través de la página web de la empresa social.