Su nombre lo dice todo, el 85 % de las elaboraciones de La Ternasca tienen como ingrediente el ternasco de Aragón. Cristian Yáñez, el chef del establecimiento, no deja de crear e imaginar nuevos platos. “Nuestra filosofía es pensar en ternasco y por eso reconvertimos un tataki de atún en un ternastaki. Una de nuestras novedades más recientes es la sobrasada de ternasco con queso radiquero. Cada cierto tiempo intento trasladar recetas de la cocina nacional e internacional al mundo del ternasco”, explica Yáñez. Hace dos años se atrevió con los postres e hizo realidad el helado de ternasco y miel que presenta con carpaccio de piña y almíbar de azafrán. No hay límites para la imaginación de Yáñez: cecina trufada de ternasco, sushi de ternasco con ralladura de lima o la versión aragonesa de los tacos mexicanos. Su lema no podía ser otro: “El ternasco como nunca lo has comido”.