Comer, disfrutar, vivir

Lo de ir al restaurante tiene la versión práctica -hay quien lo hace por necesidad, porque tiene que comer fuera de casa por cuestiones laborales o de otra índole- y su lado lúdico, pues también acudimos cada vez con más asiduidad a comer o cenar para festejar algo o para compartir momentos de felicidad con nuestros amigos o con nuestros seres más queridos. En cualquiera de los dos casos, siempre se intenta encontrar locales en los que el disfrute esté más o menos asegurado.

Desde esa premisa, en HERALDO DE ARAGÓN nos planteamos preparar una guía con algunos de los restaurantes en los que, por nuestra experiencia, se puede comer y disfrutar con ciertas garantías.

Cuando fijamos en cien el número de establecimientos que había que incluir sabíamos de antemano que quedarían fuera muchos con iguales méritos, por lo menos, que otros que sí han sido incluidos. Por una parte, toda selección basada en los gustos subjetivos puede ser discutida desde la perspectiva de las preferencias de otras personas porque el gusto, por definición, y particularmente el del paladar, no tiene por qué ser compartido mayoritariamente por otros individuos.

Y, por otro lado, somos conscientes de que uno de los problemas más arraigados en el sector hostelero aragonés es la irregularidad, que hace que un día puedas salir encantado de un determinado restaurante y al día siguiente te vayas con la sensación de que no es el sitio que habías visitado con más o menos frecuencia hasta ese momento.

De modo que esta guía no pretende ser una ‘biblia’ que persiga encumbrar a los restaurantes elegidos ni menospreciar a los que no están en sus páginas. Solo queremos dar pistas sobre establecimientos que a nosotros nos han gustado cuando hemos ido a título particular o para hacer el trabajo que luego se ve reflejado en los distintos canales de HERALDO, principalmente en el suplemento de gastronomía Con Mucho Gusto.

También se incluyen breves apuntes para conocer mejor algunos de los productos más selectos de la despensa aragonesa porque estamos convencidos de que la cultura gastronómica es un pilar fundamental para poder valorar en su medida lo que nos llevamos a la boca con el fin de alimentar nuestro cuerpo y la esperanza de elevar nuestro espíritu hasta ese estadio en el que podemos considerarnos felices, aunque solo sea por unos momentos. Esos breves instantes en los que disfrutamos comiendo y que nos ayudan a vivir mejor, en toda la extensión de la palabra ‘vivir’. Que sean ustedes muy felices.

- Ir al especial 'Guía de los 100 mejores restaurantes de Aragón'