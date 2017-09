Una mujer en paro de Utebo ofrece su casa a la familia de Mamadou

Cecilia15/01/12 00:00

Soy Cecilia, en primer lugar quiero agradecer todos los comentarios de apoyo. Lo que mas me ha dolido es que piensen que solo quiero salir en Salvame, por favor, esos son una panda de vagos sin talento, ademas no hubiera sido mas facil decir que me he acostado con algun famoso??. No tenia ni idea que esto iba a llevar tanto lio mediatico, y me he sentido bastante abrumada. Yo soy de Bolivia pero llevo mas de treinta años en España, no soy de alli ni soy de alla, solo soy una persona que intento colaborar siempre que pueda. Cuando escuche la noticia no sabia si eran africanos, chinos o españoles, solo pense en echar una mano. Mamadou no ha solicitado ayuda, ha sido la plataforma de desaucios que ha hecho publico su caso, si ellos hubieran hecho publico otro caso de una familia española, tampoco me lo hubiera pensado. Esto no tiene nada que ver con racismos ni estupideces de esas que estoy oyendo. Yo me siento muy nerviosa y con miedo de toda esta situacion, no se como va a salir, lo unico que se es que tengo que ayudar y que Dios me va a echar una mano para que todo salga bien.