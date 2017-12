Primera cita del nuevo ecosistema aragonés para la digitalización de la industria

Por eso, el próximo 14 de diciembre se ofrecerá la primera jornada que organiza el Aragón Digital Innovation Hub (Aragón DIH), iniciativa recientemente presentada por el Gobierno de Aragón como parte de su estrategia de Promoción Económica e Industrial de Aragón y la Estrategia Regional Inteligente de Aragón.

La jornada, que lleva por título ‘Aragón DIH: programas de financiación europea y servicios de innovación’, está dirigida "a aquellas organizaciones que están interesadas en la digitalización de la industria, sobre todo las que buscan la diferenciación y la innovación en sus productos y servicios", detalla Pérez Benedí.

Desde Itainnova se define esta cita como "el primer punto de encuentro para las organizaciones interesadas en formar parte del nuevo ecosistema aragonés para la digitalización de la industria en torno al Aragón Digital Innovation Hub".

También será presentado el nuevo Programa de Trabajo de ICT, correspondiente al pilar de Liderazgo Industrial de la estrategia europea Horizonte 2020, que, además, presenta una línea de financiación exclusiva para la iniciativa europea de identificar y fomentar los ‘digital innovation hubs’ como el que ya tenemos en Aragón.

Financiación europea y servicios de innovación

El ICT Work Program (ICT WP), uno de los temas que se abordarán en la jornada que se celebrará el jueves 14 en Itainnova, es un programa europeo de excelencia innovadora centrado en las tecnologías de la información y la comunicación (ICT en sus siglas en inglés). "Forma parte del pilar de Liderazgo Industrial que la Comisión Europea ha definido dentro de su estrategia de Horizonte 2020", explica Pablo Pérez Benedí, de la Oficina de Proyectos de Financiación Pública de Itainnova.

El ICT WP es una convocatoria de financiación pública competitiva "donde la Comisión Europea propone unos temas tecnológicos, lanzando diferentes retos de investigación e innovación para que las organizaciones interesadas presenten sus propuestas, colaborando en consorcios, sobre cómo dar respuesta a los retos planteados". Por ello, "todas aquellas organizaciones que estén interesadas en la digitalización de la industria y cuyas tecnologías claves estén presentes en los retos del ICT WP tienen una verdadera oportunidad para llevar adelante su innovación, ya que este instrumento puede financiar hasta el 100% del presupuesto", subraya Pérez Benedí.

En la jornada se explicará especialmente la llamada ‘Digitising and transforming European industry and services: digital innovation hubs and platforms’. Esta llamada propone "un instrumento de financiación para poner en marcha redes europeas de ‘digital innovation hubs’ que tengan una propuesta innovadora complementaria en diferentes retos tecnológicos como la robótica, Big Data, Internet de las Cosas, entre otras", indica Pérez Benedí. En concreto, el Aragón Digital Innovation Hub está centrado en las tecnologías de High Performance Computing (HPC) y sistemas cognitivos aplicados a áreas de conocimiento como la logística, la robótica y los procesos industriales inteligentes. "Todas las áreas de interés del Aragón Digital Innovation Hub –destaca– están identificadas como retos en el nuevo programa de excelencia ICT WP 2018-20 que se presenta en esta jornada".

En el encuentro del día 14 se presentarán también los servicios de innovación que ofrece a las empresas la Enterprise Europe Network, que es "el canal de la Comisión Europea para poner en común las ofertas de cooperación de empresas tanto desde la perspectiva de ofertas de internacionalización como de propuestas de cooperación en innovación".

Asimismo, se realizará una revisión de Instrumento Pyme, programa de financiación de la innovación en las pequeñas y medianas empresas ya conocido por estas pero que presenta modificaciones en su edición para 2018-20. Por esta razón, "es fundamental estar al día de estos cambios que influyen tanto en los requisitos de presentación como en la forma de evaluar las propuestas". También se darán a conocer los resultados de la última convocatoria de Instrumento Pyme.

La jornada

QUÉ ‘Aragón DIH: programas de financiación europea y servicios de innovación’.

‘Aragón DIH: programas de financiación europea y servicios de innovación’. CUÁNDO 14 de diciembre.

14 de diciembre. DÓNDE Instalaciones de Itainnova, calle de María de Luna 7-8.

Instalaciones de Itainnova, calle de María de Luna 7-8. PROGRAMA 10.30 Presentación por Ángel Fernández Cuello, director de Itainnova y coordinador del Aragón DIH.

11.00 Presentación del Programa de ICT WP 2018-20 (H2020), con especial atención a la llamada 'Digitising and transforming European industry and services: digital innovation hubs and platforms', por Enrique Pelayo, National Contact Point en CDTI.

12.30 Presentación de los servicios de Innovación de la Enterprise Europe Network y revisión del Instrumento Pyme, por Ignacio Hernández, coordinador del Consorcio Actis.

12.30 Reuniones bilaterales con CDTI para asesoramiento de propuestas.