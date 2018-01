Grandes expediciones. La aventura de la ciencia

Muchos de los avances científicos que disfrutamos hoy en día no habrían sido nunca una realidad de no haber existido, en un momento preciso de la historia, un científico o científica dispuesto a arriesgar algo más que su prestigio en una aventura de final incierto, en una travesía a lo desconocido. A lo largo de la historia siempre ha existido un gobernante con motivaciones políticas y los recursos necesarios para sufragar estas aventuras y la ambición de encontrar recompensa a sus esfuerzos.

En estas aventuras se han encontrado respuestas, se han hallado soluciones a enigmas que los científicos, anclados a sus aulas y laboratorios, eran incapaces de resolver; la expedición al Ecuador para medir el arco de meridiano, la búsqueda del continente austral, el hallazgo de las fuentes del río Nilo o la posibilidad de circunnavegar nuestro planeta necesitaban inexcusablemente ir más allá, superar los límites. Pero no han sido pocas las grandes expediciones que han terminado en clamorosos fracasos, basta con recordar la tragedia de la expedición británica al Polo Sur comandada por Robert F. Scott. En ocasiones, estas grandes empresas científicas han supuesto grandes peligros para aquellos valientes que las han emprendido. Scott fracasó en su aventura, pero su legado científico fue muy importante. La ciencia se abre camino igual que la vida.

El programa Apolo

Y no únicamente a lo largo y ancho del planeta. Detrás del programa Apolo se escondía no solo una motivación política que intentaba derrotar a la extinta Unión Soviética en el terreno de la propaganda y del desarrollo científico, sino también el absoluto convencimiento de que la Tierra no era más que un eslabón de una cadena infinita cuyos orígenes el ser humano debía conocer.