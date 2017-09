No hay científicos ricos

¿Hay algún científico español bueno que se haya hecho rico? Es la pregunta que se formula el científico zaragozano Pablo Artal, director del Laboratorio de Óptica de la Universidad de Murcia, en la revista 'Jot Down'. Y la responde en voz alta en un artículo que da juego para un interesante debate. “Nadie espera que un científico en España haga algo que merezca la pena lo suficiente para que sea recompensado especialmente”, reflexiona. “Al fin y al cabo, no se trata de futbolistas, que como es bien sabido contribuyen con su trabajo al progreso de la humanidad y por ello bien merecen sus millonarias recompensas”, añade en tono provocador. Pero también está convencido de que si la pregunta hubiera obviado 'España', la respuesta ya no hubiera sido tan contundente. “Es de esperar que, en otros lares, sí que haya gente que tras un descubrimiento de importancia alcance una recompensa económica significativa”, escribe Artal.

Obviemos el 0,001% de científicos que están en la liga de los premios Nobel o Breakthrough. El resto no es ya que no se hagan ricos –en principio, de hecho, esta profesión no suele escogerse por interés económico-, sino que últimamente se están empobreciendo. Algo criticable porque “la única forma de promover la transferencia del conocimiento científico para que se convierta en valor económico es hacer posible (o, al menos, que no sea imposible) que sean los científicos que han puesto las ideas y el trabajo quienes encuentren un razonable beneficio”, subraya Artal. Y propone algunas ideas para dar la vuelta a la tortilla, como financiaciones semilla (de arranque) o un programa Ramón y Cajal para emprendedores científicos.