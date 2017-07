Una investigación desafía el viejo dicho de que el dinero no da la felicidad

Investigadores de la Universidad de Harvard (Estados Unidos) sugieren que pagar para conseguir más tiempo libre, contratando a alguien para tareas domésticas como limpiar o cocinar, está vinculado a una mayor satisfacción, un hallazgo que pone en cuestión el viejo dicho de que el dinero no da la felicidad.

"La gente que contrata a alguien para que cuide de la casa o paga simplemente para que le corten el césped podría sentirse como si estuviera siendo perezoso. Pero en realidad muestra que comprar tiempo conlleva una mayor felicidad, similar a la de tener más dinero", ha reconocido la profesora Ashley Whillans, autora de la investigación que publica 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS).

En su trabajo encuestaron a más de 6.000 adultos de Estados Unidos, Dinamarca, Canadá y Países Bajos, a los que se preguntó cuánto dinero destinaban cada mes a tener más tiempo libre, su nivel de satisfacción con la vida y otros aspectos de su día a día como el nivel de estrés relacionado con el tiempo.