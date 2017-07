Pena de muerte por fraude científico

Hace poco, la revista 'Tumor Biology' retiró de golpe 107 artículos publicados por investigadores chinos con una falsa revisión por pares en la que los presuntos revisores no existían. El intento de estafa no es puntual: la ciencia trucha cada vez es más frecuente en China, como exponía hace poco José Cervera (@Retiario) en Cuaderno de Cultura Científica. Y eso plantea serios problemas no solo para el Gobierno de este país asiático, que despilfarra constantemente recursos en resultados falsos, sino para la comunidad científica mundial. Porque el volumen de publicación es tal que se corre un riesgo real de que acabe contaminando el avance científico en todo el mundo.