Criopreservación. Una esperanza de vida sin evidencia científica

Al escuchar la palabra ‘criopreservación’ rápidamente pensamos en una persona: Walt Disney. Pero la realidad es bien distinta. Tras fallecer por un cáncer de pulmón en 1966, el cuerpo del famoso director no fue congelado a la espera de ser revivido; fue incinerado y sus cenizas permanecen en un panteón en el cementerio Forest Lawn Memorial Park, en Los Ángeles (EE. UU.).

Aunque su caso sea una leyenda más, lo cierto es que sí hay personas conservadas en este limbo helado, convencidas (antes de morir) de que, en un futuro, podrían volver a la vida. Una auténtica utopía hoy por hoy. «Desde el punto de vista científico no hay ninguna evidencia. Es importante dejar muy claro este aspecto para evitar falsas expectativas o ilusiones», subraya Felipe Debasa, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) que investiga la evolución de las nuevas ciencias sociales y el conocimiento transversal.

En España no existe ninguna compañía que conserve cuerpos humanos fallecidos. El Instituto Europeo de Criopreservación, con sede en Valencia, se creó hace tres años con ese fin, pero, de momento, no han conseguido su objetivo. «La criopreservación de adultos, que ya es una realidad en otros países, por desgracia aún no está implementada en España», se lamenta Albert Estrada, director médico del centro, quien apunta tanto trabas técnicas como legales y financieras.