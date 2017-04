Las enfermedades vasculares potencian el Alzhéimer, según recientes estudios

Los factores de riesgo vascular de mediana edad se han asociado con demencia tardía, pero no se entendía bien si estos factores de riesgo contribuyen directamente a la deposición de amiloides cerebrales.

La doctora Rebecca F. Gottesman, de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, y sus colegas examinaron los datos de 346 participantes sin demencia cuando entraron en el estudio, de los que se evaluaron los factores de riesgo vascular y marcadores desde 1987-1989 y con escáneres PET (tomografía por emisión de positrones) en 2011-2013 como parte del 'Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC)-PET Amyloid Imaging Study'. El análisis de imagen por tomografía de emisión de positrones se completó en 2015.

Los factores de riesgo vasculares en el momento del ingreso en el estudio ARIC (con edades de 45-64 años, factores de riesgo como índice de masa corporal 30 o más, tabaquismo actual, hipertensión, diabetes y colesterol total 200 mg/dL o más) se evaluaron en modelos que incluyeron edad, sexo, raza, genotipo APOE y nivel educativo.

La disponibilidad de biomarcadores de imagen para determinar la presencia de amiloide cerebral permite estudiar a individuos antes del desarrollo de la demencia y, por lo tanto, considerar las contribuciones relativas de la enfermedad vascular y amiloide a la cognición, así como la contribución de la enfermedad vascular a la deposición amiloide.

Los investigadores, cuyo trabajo se publica este martes en 'Jama', encontraron que un número acumulado de factores de riesgo vascular en la mediana edad se asociaron con aumento de amiloide cerebral. Las relaciones entre los factores de riesgo vascular y el amiloide cerebral no difirieron por raza.

Los resultados no apoyaron una diferencia significativa en la asociación entre las personas que eran o no portadoras de un alelo APOE epsilon4 (una variante de un gen asociado con un mayor riesgo de enfermedad de Alzhéimer). Los factores de riesgo vascular tardío no se asociaron con la deposición amiloide cerebral tardía.

"Estos datos apoyan el concepto de que, a mediados de la vida, pero no en la vida tardía, la exposición a estos factores de riesgo vascular es importante para la deposición amiloide -escriben los autores-. Estos resultados son consistentes con un papel de la enfermedad vascular en el desarrollo de la enfermedad de Alzhéimer".