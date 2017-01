"Usamos el ojo como una ventana para ver el cerebro"

Por amor al arte

Estas tres enfermedades neurodegenerativas no tienen un método diagnóstico fiable: no hay una prueba que te diga alzhéimer sí, alzhéimer no. El abordaje indirecto a través del ojo podría ser una prueba más que ayudase a los neurólogos a orientar el diagnóstico.Está demostrado que las enfermedades neurodegenerativas deterioran el nervio óptico porque hacen que se pierdan células nerviosas. Eso lleva asociada una pérdida de visión leve y progresiva, el paciente pierde calidad visual pero no llega a quedarse ciego. Ven peor los contrastes o en condiciones de poca luz; también pierden coordinación visomotora, entre el ojo y los movimientos del cuerpo, como, por ejemplo, cuando juegas al tenis.Muchísimos. El ojo es como una ventana del cuerpo humano a través del agujerito de la pupila. Con la tecnología que tenemos en oftalmología, aparte del nervio óptico, vemos vasos sanguíneos, arterias, venas, capilares..., que pueden dar información de si el paciente tiene diabetes, hipertensión arterial, congestión vascular o una trombosis.La tomografía de coherencia óptica (que nosotros llamamos OCT) es la tecnología puntera en oftalmología. Es una especie de TAC del ojo, como un escáner que nos permite ver las capas del ojo, la retina, el nervio óptico, con una resolución altísima, de tres micras, la milésima parte del milímetro. Es una pasada. Conseguimos ver todas las estructuras del ojo en dos y tres dimensiones, como si fuera un corte histológico. Como si cortases el ojo, lo troceases y lo observases al microscopio, pero sin hacer ningún daño al ojo. Simplemente con una luz. Es una prueba inocua, no molesta, se hace en 30 segundos y nos da un montón de información. Además, el aparato no es muy caro.Cada vez más. Si encuentras una herramienta nueva para el diagnóstico, necesitas que una empresa la implemente en su aparato para poderla utilizar. Si descubres una nueva cura pero no hay una empresa que fabrique el medicamento, no haces nada. Es la traslación de tu investigación a la industria y, al final, al paciente. Nosotros trabajamos con empresas que diseñan aparatos de oftalmología, una alemana y otra japonesa. Los probamos antes de su comercialización y sugerimos mejoras.Puedo contar que se trata de un nuevo método para liberar fármacos de forma lenta en el ojo porque el problema para tratar el ojo es que tendrías que estar echándole gotas cada minuto casi., quien, desde hace año y medio, disfruta de una beca de intensificación que le permite repartir su jornada laboral entre la asistencia y la investigación. "Pero los diez años anteriores lo compaginaba quitándolo de mi vida personal, de mi vida familiar y de mis horas de sueño. Así es como lo hace la mayoría de los médicos".En algunos países, "el trabajo de investigador se paga aparte o se combina con tu labor médica, asignándote unas horas para cada cosa". En España no es así: "Tienes que trabajar tus cinco jornadas como médico, hacer tu asistencia y, después, si tú quieres, investigas por tu cuenta y sin remuneración". Actualmente, la beca otorgada por el Instituto Carlos III le permite "ir a media jornada al hospital y la otra media jornada me la dejan para investigar". Conseguir una de estas becas "es muy difícil, tienes que ser muy bueno y llevar bastante tiempo en esto".A lo largo de su carrera ha recibido más galardones, nacionales e internacionales, pero en noviembre pasado fue "la primera vez que recogía un premio en persona pudiendo hablar en público".para agradecérselo "a todo el equipazo que tenemos en el Servicio de Oftalmología, a la gente que colabora conmigo y también a mi familia, que son los principales damnificados, que están siempre ahí y nunca reciben nada. Sin su apoyo ya me habría rendido". Fue muy especial para ella recibir un premio que, además, "llevaba varios años sin entregas, con lo cual a esta convocatoria ha llegado lo mejor de lo mejor que se ha ido acumulando estos cuatro años. Que me hayan seleccionado es todo un honor".