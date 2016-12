¿Por qué es más común la gripe en invierno?

Se puede transmitir desde un día antes de la aparición de los primeros síntomas y hasta siete días después de su inicio., a través de la tos y los estornudos de una persona infectada o bien de forma indirecta, a través de las secreciones respiratorias en las manos. Cada año, entre 4 y 50 millones de europeos presentan infecciones sintomáticas durante la temporada de gripe y entre 15.000 y 70.000 mueren a causa de ella o de complicaciones asociadas. Fuera de la temporada de gripe también pueden tener lugar infecciones esporádicas.

¿Por qué en invierno?

; ahí van unas cuantas., con las ventanas cerradas (es decir, mal ventilados) y con otras personas, aumentando el riesgo de transmisión del virus.(con la consiguiente falta de vitamina D y de melatonina) que, junto con el frío, debilita nuestro sistema inmune que no puede hacer frente de forma tan efectiva a las infecciones.Los ratones de laboratorio, por ejemplo, se infectan pero no la transmiten. El doctor Peter Palese, del Departamento de Microbiología de Mount Sinai School of Medicine, en Nueva York, encontró la solución. En un artículo de 1919 que describía la llegada al campamento militar de Camp Cody, en Nuevo México, de la gran pandemia de gripe de 1918 (la conocida como gripe española), se mencionaba que las cobayas del laboratorio del campamento habían contraído la infección y habían muerto. Palese infectó cobayas y demostró que estas desarrollaban la gripe y la transmitían. Se dispuso, entonces, a testar la hipótesis de que la diseminación de la infección es más eficiente en el frío y crudo invierno.Modificando las condiciones de humedad relativa (del 20% al 80%) y de temperatura (5, 20 y 30 grados) a las que mantenía a las cobayas, Palese y sus colaboradores demostraron queLa mayor transmisión del virus ocurría a 5 grados y se detenía por completo cuando se aumentaba la temperatura a 30 grados. Una baja humedad relativa, del 20%, también favorecía su transmisión, mientras que esta no se producía con una humedad del 80%.La vía principal de transmisión de la gripe es la aérea.A medida que aumenta la humedad, las partículas que contienen virus absorben agua, aumentan de peso y caen más rápidamente al suelo.En el trabajo de Palese se comparó también el sistema inmune de las cobayas mantenidas a 5 y a 20 grados y se determinó que no existían diferencias entre ellas, sugiriendo que el frío no modifica la inmunidad innata. Por lo tanto,Así fue como, gracias a unas simpáticas cobayas y a un artículo médico de hace casi un siglo, la ciencia empezó a dar respuesta a la pregunta de por qué la gripe es cosa del invierno.