Montse Medina. Su empresa sabe lo que quieres comprar

Además de cofundadora, Montse Medina (Valencia, 1984) es directora de operaciones de la empresa. Según explica, "mediante el uso de inteligencia artificial, el software de Jetlore asocia el comportamiento de los consumidores con los atributos de un catálogo de productos en tiempo real. Los atributos incluyen elementos como el tamaño, el color, el ajuste y las preferencias de estilo, las marcas o los materiales favoritos".

Después –agrega–, "la plataforma genera contenido personalizado en correos electrónicos, sitios web y otros canales y muestra solo los productos que son más relevantes para cada usuario: lo que hacemos es extraer la información valiosa y quitar el ruido", subraya.

Medina indica que esta información estructurada ha permitido a los principales minoristas y grandes marcas de comercio electrónico que usan su tecnología incrementar sus ventas entre un 30% y un 80%.

Jetlore, que cuenta con una plantilla de 40 personas, casi todos ingenieros informáticos y expertos en ciencia de datos, ha logrado recaudar 10,6 millones (unos 9 millones de euros) procedentes de capital riesgo. "Vamos a usar esta financiación para crecer más rápido", dice la responsable.

Al igual que Rosa Monge, Medina ha sido seleccionada entre las 10 top talents de España a menores de 35 años por ‘MIT Technology Review’. Además, ha resultado finalista en los Stevie Awards for Women in Business, uno de los más prestigiosos premios del mundo que reconocen a empresarias y ejecutivas y las organizaciones que administran.

Montse Medina dice que ser mujer no le ha supuesto ningún inconveniente en su carrera, aunque reconoce que los inversores suelen preferir tratar con hombres. "Pero no dejo que estas cosas me distraigan, yo sigo a lo mío, que es lograr que mi compañía esté entre las mejores firmas de software del mundo", concluye.

SIGUE LEYENDO: