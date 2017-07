Saltos de mucha altura

¿Serías capaz de saltar diez veces seguidas sobre una cuerda, sin caerte, y a la pata coja? SALTO sí. Se trata de un robot de 100 gramos de peso, con una sola pata, desarrollado por un equipo de expertos en robótica de la Universidad de California en Berkeley (EE. UU.) que brinca con una agilidad nunca antes registrada en un autómata. Sus creadores tienen grandes planes para él: esperan que algún día se capaz de dar botes sorteando obstáculos entre escombros para participar en misiones de búsqueda y rescate llegando allí donde los humanos no llegan.

Con todo, SALTO (por las siglas en inglés de SAltatorial Locomotion on Terrain Obstacles) aún podría superarse más. Con sus brincos de 1,75 metros por segundo supera a la rana toro (1,71 m/s) pero aún no alcanza al galago, un primate que ostenta el honor de ser la criatura más ágil en vertical del mundo animal, con una marca de 2,24 m/s. De hecho, los padres de SALTO estudiaron al galago para analizar cómo era posible que, saltando cinco veces en apenas 4 segundos, lograra ascender a una altura combinada de 8,5 metros. El secreto está en que sus tendones almacenan energía, permitiéndoles ascender a alturas que sus músculos por sí solos no le permitirían alcanzar. Y eso mismo hace SALTO, que de momento solo ha alcanzado un 78% de la agilidad de su ídolo natural.