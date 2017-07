Señor edificio, ¿me concede este baile?

Cuatro bailarines frente a un edificio, el de Etopia, en Zaragoza. Sus movimientos impactan en las fachadas provistas de pantallas led; y éstas responden con luces y sonidos creando un espectáculo sublime. Es una de las exploraciones estéticas del festival de danza Trayectos. En las fachadas, once sensores de vibración, y entre bambalinas, Néstor Lizalde, un artista electrónico 'atrapado' en la actualidad por las artes escénicas. Creador y técnico de la obra, estrenada el pasado junio.

"He instalado en las fachadas un sistema de sensorización que permite registrar los impactos de los bailarines -explica Lizalde-. Y el ordenador no es ya un mero reproductor de vídeos; los algoritmos permiten la generación de formas audiovisuales no lineales y en tiempo real". Según la intensidad del impacto en la fachada, recogida por un oscilador de frecuencias, ésta reproduce formas y sonidos diversos. La interacción es total.