La fruta ya es un snack

Un recipiente premiado. El Cluster de Envase y Embalaje de Valencia organiza todos los años un concurso en el que varias empresas proponen un reto a los estudiantes de Ingeniería de toda España. Este año, tres estudiantes de la Universidad de Zaragoza se han llevado el premio del Cluster, con un envase diseñado para snack de fruta para la empresa Sanlucar Fruit.

'On the go' es el término comercial que define los snacks a la venta en lugares de paso, hospitales, aeropuertos, estaciones de tren... Este destino es el del envase de Eva Gallego, Soraya Fernando y Paola Pequerul, un recipiente que puede albergar cincuenta gramos de uvas, arándanos o cerezas, cilíndrico y transparente y con repositorio para ir echando los huesitos y otros desechos de las frutas.

"Revisando los envases de snacks que hay en el mercado, sobre todo cucuruchos o los envases ya más grandes de los supermercados, vimos que había muchas opciones para innovar", cuenta Eva Gallego. La ayuda de su profesor Juan Vidal y dos meses y medio de trabajo han bastado a estas estudiantes para generar un prototipo modelo e impreso en 3D. "Son dos cilindros, exterior e interior, éste seccionado y con un separador para que no se junten fruta y huesos".