Historia de las tiritas. Si te cortas, ¡no te cortes!

Cuando me preguntan cómo puede una empresa empezar a innovar, siempre respondo lo mismo: ¡escucha a tus empleados! No solo son los más indicados para proponer ideas que mejoren las formas de hacer las cosas. A veces pueden ver oportunidades de productos y servicios que a otros muchos les pasarían inadvertidas. Y, si no, atentos a la siguiente historia.

Del algodón a las cintas adhesivas