¿En qué se parece un toro a una taza de café?

Rodríguez desplegó allí, en el vestíbulo de la nueva Facultad de Educación, sus figuras geométricas: esferas, cilindros, cubos, tetraedros, pirámides, toros, botellas de Klein, cintas de Moebius... Algunas estaban hechas con polifieltro 3D, un material de mil colores desarrollado por él mismo y sus compañeros para facilitar el montaje de las figuras y el juego. Otras aparecían al ponerte las gafas; realidad virtual dando paso al interior de las figuras.

Como un largo tobogán de parque acuático, una botella de Klein nos invita a deslizarnos, vértigo incluido, por toda su superficie. Descubrimos así que "se trata de una figura no orientable, es decir, con un solo lado, y que puede tener bordes o no, dependiendo de que tenga o no orificios”. El descubrimiento es tal gracias a las explicaciones de Rodríguez y a los trabajos de realidad virtual de Diego Cangas, 'Mathematica' y 'Neo Trie'.

A mano, todas las figuras geométricas, mostrando todas sus caras, dejándose sostener y palpar y contar sus bordes, sus orificios, sus aristas. Éste es el quid de la cuestión: acercarse a la geometría 'sobando' sus figuras y clasificándolas; y a la topología observando cómo unas se convierten en otras, manipulando incluso esa conversión. Alumnos de secundaria de setenta centros de diecisiete países ya lo han hecho. Respondieron a la invitación de Rodríguez a disfrutar la actividad y hacer aportaciones a la misma. "Así, la divulgación crece".

Se dice de dos figuras geométricas que son equivalentes topológicamente cuando “se pueden deformar y convertir una en la otra de forma continua”. Así, un triángulo es equivalente a un cuadrado, una botella a una esfera y un toro (como llaman los matemáticos a la doble rosquilla, a la forma de ocho) a una taza de café.

¡Ah! No hay que perderse la app creada por Diego Cangas 'Surface Proyection'. Lleva pocos días en la play store y es muy sorprendente. Más sobre superficies, geometría y topología.