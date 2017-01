¿Sabes cómo suenan 'hear' y 'here'?

¿Oye? ¿Aquí? En inglés ¿cómo puedo distinguir estas palabras? Hoy, mientras esperaba el autobús, he jugado dos partidas de ' Hear, here ' con el móvil. Formar parejas utilizando la memoria es lo mío, pero sólo con sonidos..., uff, es más difícil.creada por Javier Cobos, egresado de la Universidad San Jorge , y el diseñador Jorge Negrotti.

Se llama ' Hear, here ' y de ella se han hecho ya miles de descargas "y cientos de usuarios juegan cada día y dejan muy buenas reseñas", dice, satisfecho, el informático Javier Cobos. Más contento todavía desde queCada partida dura treinta segundos, el tiempo justo que lleva emparejar a toda pastilla doce palabras.distinguiéndolas por su grafía, por las frases que las ponen en contexto y por las fotos que las acompañan.Jorge Negrotti, que trabaja en la firma de diseño Fjord , tuvo la idea. Y buscó a Cobos porque conocía las apps que el zaragozano había hecho para distintas empresas, Beeva por ejemplo. Con 'Hear, here ', el reto técnico para Cobos fue la interacción, que ésta fuera "y para que éste perciba mucha calidad".¿Por qué la plataforma de recomendación de apps en España The App Date premió 'Hear, here '? "Porque-dice Cobos- y creo que se han premiado la sencillez, la rapidez y la utilidad de la app, que es además muy concreta".Uy, un aviso en el móvil: ¿Cómo suenan 'air' y 'heir'? Respondo, pronunciando lo mejor que puedo. ¡Y lo he hecho bien! Si quieres, la aplicación te reta cada día, te lanza estas preguntas., ilustraciones de recompensa que podemos compartir con los amigos por whatsapp y en cualquier red social.Aprenderás que hay triples homófonas y palabras que suenan igual sólo en inglés británico. Y ampliarás tu vocabulario.. No está mal. El lingüista británico Gordon Wyllie ayudó a Negrotti y Cobos a crear la app triunfadora. Descárgatela aquí . Tiene tutorial para aprender a jugar.