Fuera pantallas. Lucha cuerpo a cuerpo con los zombies

De momento, hay oferta 2x1. También, si reservas cabina por internet , la diversión te sale más barata. Si no, son 7 euros los veinticinco minutos de juego. Pero el tiempo no existe en la realidad virtual; es mucho si está en juego tu adrenalina, menos si eliges la calma del fondo del mar.y antes, en la sala de espera, puedes ir aprendiendo el manejo de los mandos con varios tutoriales.En la 'trastienda', detrás de las cabinas donde todo sucede en cuanto te pones las gafas HTC y tomas los mandos, hay ordenadores equipados con la potente tarjeta gráfica Nvidia 1.080 GTX. "Es la última tecnología -confirma Sergio Ponz, de la empresa Solidvirtual , creadora del VR Center -;, que le dan mil vueltas a la Play Station VR". Son veintiocho ordenadores que dan asistencia a otros tantos puestos de juego. Es el número de personas que pueden estar jugando al mismo tiempo, recorriendo el menú como deseen.El kit de gafas y mandos es HTC Vive. "Lo elegimos, en lugar de Occulus Read, porque, resulta más natural", apunta Ponz.

Lo que el gamer demande

El VR Center está abierto a todas las tecnologías y juegos que vayan apareciendo. 'No se casa' con proveedor alguno y, a cambio,"Como no existe un estándar y hay muchas tecnologías en desarrollo, tenemos nuestro radar bien atento al mercado". Solidvirtual , que, para sacar a la gente de sus casas y que repitan con VR Center como con el cine o la bolera,tiene el radar enfocando hacia las gafas inalámbricas TPCasttque desde el viernes pasado se venden en China.-anuncia Ponz- Solidvirtual tampoco pierde de vista la incipiente relación entre realidad virtual y realidad aumentada, ni las lentillas que un día permitirán a las imágenes formarse en contacto con nuestros ojos.El VR Center , que de momento sólo tiene competencia en Japón y Canadá, se estrena en Zaragoza con catorce videojuegos ('Raw data', 'The Lab', 'Space pirate trainer', 'Project cars', 'Arizona Sunshine', 'Hover junkers'...). Con ellos ", dice Sergio Ponz.El teléfono móvil ha popularizado los videojuegos. "Las mujeres son ya el 46% del total de jugadores", recuerda Ponz. Por eso, en el VR Center hay juegos para todos los gustos. Y, aunque la tecnología de realidad virtual ha avanzado mucho desde sus inicios y "ya no marea",