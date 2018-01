Una celestina molecular

Por la cara

Ya pasaron las fiestas y los últimos en pasar, como siempre, fueron los Reyes Magos. ¿Os dejaron muchos regalicos? Eso es porque habíais sido buenos todo el año. ¡A seguir así en 2018! Igual os pensáis que volvemos a la carga con el oro, el incienso y la mirra. Pues no, que las moleculicas esas ya nos visitaron el año pasado y no es cuestión de repetirse. Este año, vengo yo, una moleculica muy útil para los reyes baltasares ‘de pega’, que van todos pintadicos de negro como si los niños fueran tontos y no lo notaran. También soy útil para las nuevas y mediáticas incorporaciones de las cabalgatas: las ‘drag queen’.