Fernando Gomollón: "Lo que más me atrae de la divulgación es lo mucho que aprendo haciéndola"

Comparado con el resto de premiados, Fernando Gomollón ha llegado hace poco a la divulgación. Pero no tan poco: lleva ya 10 años bien liado con esto. Cada vez más. «Empecé en 2006 con un blog de noticias de ciencia, Electrones Excitados, se llamaba, pero que paró su actividad en 2012» para dar paso a otras ideas e iniciativas. «Lo que más me atrajo (y me atrae) de la divulgación es lo muchísimo que aprendo haciéndola». Reconoce que tiene suerte de dedicarse a ello de manera profesional, tanto en el Instituto Catalán de Investigación Química, donde comunica al gran público los resultados de los investigadores, como en los medios con los que colabora habitualmente: Tercer Milenio, de HERALDO DE ARAGÓN, el espacio ‘Escúchate’ de Aragón Radio y el programa ‘En Ruta con la Ciencia’, de Aragón TV. Para este divulgador multimedia, «el audiovisual tiene un potencial enorme. Formatos como Youtube, Netflix o los podcasts son el futuro. Sin olvidarnos de las redes sociales: hilos de tuits, vídeos cortos, ‘stories’ o incluso gifs funcionan genial siempre». «Hay que diseñar formatos atractivos y en plataformas que lleguen a los jóvenes».