Tu sexto sentido

¿Crees que otras personas tienen un sexto sentido y tú no? Te equivocas. El sexto sentido es universal y no tiene nada de esotérico. Se llama propiocepción, y su misión no es otra que permitirnos saber constantemente cómo están nuestros músculos, la posición de nuestras articulaciones, la tensión en los tendones, etc. En definitiva, a él le debemos saber en qué posición está nuestro cuerpo aunque no lo veamos. Como nos cuenta Pablo Berrecheguren en el último capítulo de 'Neurocosas', a diferencia de la mayoría de los sentidos clásicos, no tiene estructuras muy concretas como los ojos, la lengua o la nariz. En lugar de eso, la propiocepción cuenta con ramificaciones nerviosas distribuidas por todo el cuerpo entre las capas del músculo esquelético, articulaciones o tendones.