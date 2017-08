¿Juegan los chimpancés a las torres de Hanoi?

Es bastante probable que el lector haya sido uno de tantos que, al verlo, ha contribuido a convertir en viral el vídeo que circula por la red (y las redes… sociales) y que presenta a un chimpancé jugando –y ganando- al popular juego de piedra-papel-tijera a fin de ser recompensado con una golosina. Una grabación que hay que ubicar en el marco de un estudio efectuado en la universidad japonesa de Kioto y que pretende comparar la capacidad cognitiva y de aprendizaje de dichos simios con la de los niños pequeños a la hora de aprender a jugar. Y aunque el vídeo parece dar a entender que los chimpancés son unos ases en la suerte del piedra-papel-tijera, lo cierto es que requieren en promedio unas 300 sesiones de aprendizaje, frente a las cinco que como mucho precisan los niños de 3 a 6 años.

Pero en realidad esa no es la historia. Al menos no la que pretendía contar. Y es que es posible que al lector le haya sucedido lo mismo que a mí: que el vídeo le haya traído a la memoria la película 'El origen del planeta de los simios'. Y en concreto la secuencia en la que el investigador protagonista valora o prueba la inteligencia de sus chimpancés a través de otro juego o puzle no menos conocido y si cabe aún más clásico, el de la torre (o torres) de Hanoi, también llamado la torre de Brahma y al que en la película rebautizan como la torre de Lucas. Cabe suponer que en honor al matemático francés Edouard Lucas, quien, presumiblemente, lo habría inventado en 1883. Y quien, con total seguridad, lo comercializó con notable éxito.

La torre de Hanoi

En su versión original, el puzle consiste en 3 barras verticales insertas en un tablero o superficie y un juego de 8 discos de diferente radio y con un agujero central a fin de encajarlos en las barras. Si bien versiones posteriores presentan un número variable de discos, siendo las más populares y extendidas las de 3 y 4 unidades -que es a la que se enfrentan los chimpancés originarios del planeta-.