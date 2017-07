Gazapos químicos de superhéroe

-¡Qué acabamos de hacer por ti! –recalcó Furia-Es dióxido de litio. Te aliviará un poco. Intentamos que vuelvas al trabajo.

-Genial. Denme un par de cajas y estaré como una rosa.

-No cura, solo alivia los síntomas –aclaró Natasha Romanoff.

-No va a tener una solución fácil –añadió Furia.

-Lo sé. Esto se me da bien. He buscado un sustituto factible para el paladio. He probado todas las combinaciones y permutaciones de todos los elementos conocidos.

Hay dos erratas importantes en esta conversación. En primer lugar, el dióxido de litio no existe, y es imposible que exista porque como su número atómico es 3 no puede tener un estado de oxidación +4 y ceder 4 electrones, porque solo tiene 3. Quizás lo confundieron con el superóxido de litio, que tiene la fórmula Li=2,

Pero no es esta la única 'burrada' química en la que incurre el genial Tony Stark. Afirmar que ha probado todas las combinaciones y permutaciones de todos los elementos conocidos es un disparate. Entre otras cosas porque "no tiene mucho sentido probar al tuntún con elementos de características totalmente distintas a las del paladio. Y mucho menos con compuestos integrados por varios átomos". Si quieres ver el séptimo arte con ojos críticos, no te pierdas este blog.