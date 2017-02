Ciencia ciudadana para acercar mujeres y ciencias, ciencias y mujeres

El 11 de febrero es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y desde la Fundación Ibercivis reivindicamos la ciencia ciudadana como herramienta para acercar mujeres y ciencias, ciencias y mujeres. En verdad, lo intentamos para todo tipo de multi- trans- anti- géneros. Así lo expresaremos en un coloquio el viernes 17 en el Centro de Documentación del Agua y del Medio Ambiente de Zaragoza, una de las muchas actividades que se celebran estos días por toda España para reconocer, impulsar y reivindicar a las mujeres en la investigación del pasado, presente y futuro.

La mujer y la ciencia ciudadana también protagonizarán la próxima sesión de trabajo en Twitter que tendrá lugar el 15 de febrero. A partir de las 12.00 y durante una hora, todo el mundo podrá participar usando el hashtag #CitSciChatES. Hemos invitado a un grupo de participantes, panelistas, que debatirán sobre unos temas dados, pero cualquiera puede participar y responder en tiempo real, ¡no hay que esperar al turno de preguntas!

En esta ocasión, participarán en este #CitSciChatES las panelistas Aitana Oltra, Maite Pelacho , Dacha Atienza, Arantza Leal, Rosa Arias, Barbara Kieslinger, Annick Labeew, Elisabetta Broglio, Anne-Sophie Gresle, Eva Méndez, María Pereda, Ana Muñoz, Soledad Luna, Águeda Giráldez y Mari Carmen Ibáñez. Todas ellas son mujeres que están desarrollando, participando o analizando la ciencia ciudadana desde alguna de sus distintas aristas. Estas quince #CitSciWomen -sí, nos hemos inventado otro hashtag para esto- forman parte de un movimiento global que, al igual que en todo el mundo de la investigación, cuenta con asimetrías y barreras por género que es necesario entender para poder promover cambios estructurales y de mentalidad.

En términos generales, sabemos que menos del 30% de las personas dedicadas a la investigación en ciencia son mujeres. Esta proporción se mantiene entre los investigadores que han publicado algún artículo en revistas con factor de impacto usando 'citizen science' en el título o en el 'abstract' del artículo. Otro dato crucial: según el informe 'Científicas en Cifras 2015' , recientemente presentado, en España ninguna mujer dirige ningún organismo público de investigación y solo había una rectora en el momento de realizar el estudio (hoy hay alguna más: tres en universidades privadas y 15 en públicas).

Por desgracia, este muro también se mantiene en muchas instituciones de ciencia ciudadana, y eso que muchas se están creando recientemente, cuando ya todos hacemos un esfuerzo por asegurar una correcta paridad. En el patronato de la Fundación Ibercivis solo contamos con dos representantes mujeres: Pilar Tigeras, del CSIC, y Maite Gálvez, del Gobierno de Aragón, a quienes podemos sumar a nuestra directora General de I+D+i del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Clara Eugenia García. Pero un dato demuestra que la ciencia ciudadana sí que presenta ciertas singularidades no tan negativas: el rol de las mujeres es fundamental, como publica Elise Tancoigne en su estudio sobre la ciencia ciudadana en Twitter, donde cuatro cuentas de mujeres se sitúan entre el top 10 de cuentas individuales a nivel mundial: Caren Cooper, Chandra Clarke, Darlene Cavalier, Jennifer Shrirk.

Desde Ibercivis, ya impulsamos políticas de cambio relativas al género y a la inclusión en el Libro Blanco de la Ciencia Ciudadana en Europa del proyecto Socientize. Ahora queremos hacerlo a nivel estatal, regional y local. Igualmente, desde el Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España vamos a realizar actuaciones y publicaciones específicas para estos temas. También estamos en el proyecto Cost Citizen science to promote creativity, scientific literacy and innovation, con actuaciones específicas para esta temática. Uno de nuestros proyectos activos, Vigilantes del Cierzo, se propuso con éxito atraer a todo tipo de participantes.

Todos los esfuerzos son pocos para arreglar estos graves problemas que se vienen arrastrando por tradiciones y mentalidades antiguas. No debemos olvidarnos tampoco de aquellas personas que no se sienten cómodas con separaciones entre géneros, porque el color es más rico que blanco o negro. Por eso debemos hacer que las personas que no se sienten a gusto con su cuerpo puedan sentirse bien en la ciencia ciudadana. Mucho se ha avanzado, pero todavía estamos lejos de que ningún tipo de género despierte ningún tipo de prejuicio.

Fermín Serrano Fundación Ibercivis

Esta sección se realiza en colaboración con el Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España, coordinado por la Fundación Ibercivis