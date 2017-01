Más y mejor ciencia ciudadana entre todos

El Observatorio, que cada vez despierta más interés, sirve a la vez de catálogo y escaparate de las distintas iniciativas que hay en nuestro país. Ver de un plumazo que ya hay unas 150 prácticas o instituciones por toda España y que los impactos de estas prácticas van desde lo científico a lo educativo y a lo social, es de gran valor para todos. Especialmente ahora que desde Europa y desde España se están impulsando iniciativas de impulso y consolidación de la ciencia ciudadana en distintos programas Este espacio divulgativo, en colaboración con la edición digital de Tercer Milenio, está abierto a la colaboración; no hace falta más que decirlo., que ya acumula cinco años de trabajo, desde que salió impulsada entonces por Felipe Pétriz y por Alfonso Tarancón, del Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI) de la Universidad de Zaragoza y se constituyó como entidad nacional. Tanto el Ministerio -entonces MICINN, ahora MINECO- como patrono fundador como el resto de instituciones que componen el patronato decidieron apostar por. Ibercivis se creó para aglutinar esfuerzos e ir de la mano en un camino tan apasionante como enriquecedor. No solo desarrollamos nuestros propios proyectos, también damos soporte a cualquier grupo que quiera explorar este paradigma y que no cuente con los recursos para hacerlo.En estos cinco años, tiempo especialmente difícil para toda la investigación y la sociedad españolas, hemos conseguido mantenernos y emerger como referente para muchos. Personalmente, creo que principalmente ha sido por haber sabido equilibrar proyectos estratégicos de impulso y de soporte a las comunidades, como Socientize o como el propio Observatorio en España, con proyectos a pie de calle como Vigilantes del Cierzo Aqua , por citar algunos ejemplos recientes.Antes como BIFI y ahora también como Ibercivis. Es natural que colaboremos con el BIFI de forma intensa, por nuestros orígenes y porque muchas personas de Ibercivis, incluido el propio director de la Fundación, Jesús Clemente, somos miembros del BIFI y nuestra oficina está en las instalaciones de este instituto en el Campus Río Ebro. Pero quiero invitar a que todos sintamos Ibercivis como propio. De forma regular trabajamos conjuntamente con grupos de investigación y con más de 60.000 ciudadanos de todo el mundo.Daremos a conocer nuestra cultura de grupo universitario a fundación nacional en la charla taller que tendrá lugar el viernes 3 de febrero en Etopia (Zaragoza).El principal apoyo económico de Ibercivis, 60.000 euros, proviene del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO) a través de los Presupuestos Generales del Estado. A partir de ahí, los proyectos que obtenemos son en su casi totalidad en concurrencia competitiva a partir de propuestas que provienen de ideas del propio equipo de Ibercivis, pero también de colaboradores con los que preparamos cada solicitud conjuntamente. Quienes tengan ganas de impulsar algún proyecto para futuras convocatorias, de nuevo, solo tienen que decírnoslo y haremos todo lo posible.Entre tanto cambio de foco entre lo micro y lo macro, por el propio concepto de ciencia ciudadana, que sigue estando borroso para muchos, y por la interacción con tantos agentes con intereses comunes y propios, es normal que la razón de ser de la Fundación Ibercivis a veces se diluya, pero para las personas que en ella trabajamos todos los días siempre está el ánimo de hacer mejor las cosas y enriquecer a todas las comunidades que tienen algún vínculo con la ciencia ciudadana. Nos da igual si tienes un cátedra y reconocimiento internacional, si eres joven con talento y se te ha ocurrido un nuevo camino para abordar algún problema de investigación o si necesitas colaborar con otros y con científicos para intentar resolver algún problema que para ti -y seguramente para muchos otros- sea importantes. En Ibercivis queremos daros todo lo que tengamos paraFundación IbercivisEsta sección se realiza en colaboración con el Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España