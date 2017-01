Pon pescado sostenible en el plato

El atún es uno de los pescados favoritos de los españoles –seguido del bacalao y la merluza–, y se degusta bajo una gran variedad de preparaciones culinarias: tartar, solomillo a la plancha, mousse, ventresca y un largo etcétera. Pero su gran demanda hizo colapsar sus poblaciones y, según los ecologistas, todos los stocks de esta especie del Mediterráneo llegaron al límite.



Aunque el atún rojo ya está recuperándose en el Mediterráneo, otros, comoen el levante español,en el Atlántico noroccidental.En la actualidad,"A puertas del 2017, la sobrepesca continúa siendo un mal endémico en los mares europeos, sobre todo en el Mediterráneo”, dice Lydia Chaparro, ecóloga marina y coordinadora de pesca en la Fundación ENT Actualmente, según el Comité Científico, Técnico y Económico para las Pesquerías de la Comisión Europea, su captura en el Mediterráneo occidental es hasta 17 veces superior a los límites sostenibles recomendados. "Los datos dibujan un panorama muy preocupante para la especie en la región", recalca Chaparro.Además, más del 60% de las poblaciones pesqueras evaluadas en el Atlántico nororiental están aún por debajo de los límites biológicos de seguridad y casi la mitad de los stocks sufren sobrepesca, según la Comisión Europea. "Décadas de mala gestión pesquera y falta de voluntad política han conducido al sector a una crisis que llevamos años arrastrando", lamenta Chaparro.

Otra pesca es posible

Por esta razón, uno de los principales objetivos de la nueva Política Pesquera Común, que entró en vigor el 1 de enero de 2014, es. Sin embargo, en las reuniones ministeriales celebradas a mediados de mes, los Ministros de Pesca de la UE volvieron a retrasar el objetivo de alcanzar índices de explotación sostenibles e "ignoraron un año más los niveles recomendados por los científicos", declara la ecóloga.Dos claros ejemplos, según la experta, son. Para el primero, el consejo científico recomendaba unas capturas no superiores a las 1.613 toneladas, pero se ha legislado un límite de pesca de 2.540 toneladas. Para el segundo, el límite de pesca recomendado era de 4.080 toneladas y finalmente se ha establecido en 12.146 toneladas.Sin embargo,Es el caso de los rapes en el Cantábrico y aguas ibéricas atlánticas, cuyo límite se ha establecido en 3.955 toneladas (un 10% por debajo del consejo científico), y el del jurel en aguas ibéricas atlánticas, cuyo límite de captura coincide con la recomendación científica de 73.349 toneladas.“Otra pesca es posible, pero Roma no se hizo en un día. Hay una encarnizada resistencia al cambio por parte de la industria pesquera”, revela Brian O'Riordan, director adjunto de Life Platform , una plataforma sobre las pesquerías de bajo impacto de Europa.Para el experto, que lleva 40 años dedicado al sector,“Los pescadores tienen que ganarse la vida, pero no tienen por qué hacer una matanza”, lamenta O’Riordan.Pero solo Francia, Italia, Marruecos, Portugal y Túnez disponen de una estrategia de Economía Verde y una política de Desarrollo Sostenible adecuada y actualizada, según revela el informe 'The Green Economy Report' , una iniciativa de varias organizaciones civiles como eco-union, Green Economy Coalition (GEC) y MIO-ECSDE , como destaca el trabajo, que se ha basado en una revisión de las políticas existentes y en una encuesta a 300 expertos internacionales de unos 20 países.Entre los Estados más activos, muchas estrategias promueven la participación ciudadana, un aspecto muy significativo para lograr los objetivos de pesca sostenible., subraya el director adjunto de LIFE Platform.

Una compra sostenible por encima del precio

En el año 2015, el consumo anual per cápita de pescado en España fue de 42,4 kilos, según datos de la Comisión Europea ; un hecho confirmado por la encuesta Consumer Insights de la ONG Marine Stewardship Council (MSC), que indica que el 98% de los españoles encuestados se declara consumidor habitual de este producto.Sin embargo, a pesar de que las políticas pesqueras estén desfasadas en España,. Esta cifra asciende al 84% en los consumidores de entre 35 y 54 años., dice Laura Rodríguez Zugasti, directora del Programa MSC en España y Portugal, cuyo informe señala que el factor sostenibilidad supera al precio en la cesta de la compra.El estudio señala que los consumidores le otorgan una importancia de 7,37 sobre 10 a la sostenibilidad en su decisión de compra final y un 7,30 a la variable de sabor del producto. Así, el precio del pescado no está entre los factores principales y se puntúa con un 5,19 sobre 10., indica O’Riordan. Para el experto, las pesquerías tienen recursos limitados y son particularmente vulnerables a los impactos de las demandas y a sobre el medio ambiente.El 29% de las pesquerías del mundo han sido explotadas más allá de los límites de sostenibilidad y un 61% más se encuentra totalmente explotado, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).Es el caso de, declara Carlos Montero, responsable de pesquerías de MSC.“Hay que irse a caladeros de Argentina”, confiesa Montero.Para conseguirlo, una de las técnicas es etiquetar los peces que acaban en el comercio y certificar las pesquerías.

Mirar la etiqueta del pescado

La organización internacional sin ánimo de lucro MSC, que fue creada para hacer frente al desafío de la pesca sostenible, emplea desde hace 15 años“De 2015 a 2016 ha aumentado un 44% el número de empresas mayoristas de conservas y congelados que se han adscrito al ecoetiquetado y ya son 400 los productos con ecoetiqueta en España. En total son 17.200 productos en todo el mundo”, apunta la directora del programa MSC en España y Portugal.Siete de cada diez españoles confía en estas ecoetiquetas.La cifra aumenta a 62% en el rango de consumidores de entre 35 y 54 años. Además, comprando estos productos del mar certificados, los españoles consideran que están ayudando a la inculcación de valores positivos hacia los niños y la juventud., lamenta Montero de MSC.Pero cuidado.“Existe mucho fraude. Algunas especies de peces son más valiosas que otras, y algunos orígenes son más buscados que otros. Por ejemplo, las vieiras francesas son más valiosas que las chilenas, y la merluza española lo es más que la argentina”, denuncia O’Riordan.Para contribuir a una compra responsable y evitar el engaño de las etiquetas, la organización Greenpeace propone un listado de peces mes a mes con el objetivo de elegir el pescado más sostenible. La ONG recuerda que para ello"Debemos optar por los productos frescos y de temporada disponibles en las tiendas tradicionales, siempre y cuando estén correctamente etiquetados; preferir la calidad sobre la cantidad y diversificar al máximo nuestro consumo, para disminuir la presión sobre las especies más populares", añade la ecóloga marina de la Fundación ENT.Otra guía de Ecologistas en Acción, 'Sin mala espina' , ofrece también recomendaciones de consumo con instrucciones para una elección más responsable, así como explicaciones paraSi eliges bien el pescado, ayudarás a cambiar los hábitos actuales de pesca. "Unos mares en buen estado de salud no son solamente una obligación moral y legal, sino que son el camino a seguir si queremos disfrutar de unas comunidades pesqueras prósperas y con futuro", concluye Lydia Chaparro, quien recuerda que