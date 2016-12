Reto químico. Aquí huele a Navidad

Las calles están decoradas, la tele repleta de anuncios de colonia, la gente hace cola en las administraciones de lotería… No soy muy buen detective, pero me parece que la Navidad está cerca. ¡Ah, que no sabéis quién soy!No me han dejado participar en el reto de Tercer Milenio porque, por lo visto, técnicamente no soy una moleculica, soy un átomo. Bueno, el oro que veis vosotros son muchos átomos juntos, pero yo soy solo uno. Uno bien gordito,

Sobre todo a Melchor, que me eligió como presente para el Mesías. Los otros dos llevaron incienso y mirra: ambientadores. Hay que ser cutre. Aunque, bueno, los historiadores dicen que en aquella época eso era lo más de lo más. Vale, me fastidia reconocerlo, pero en aquel entonces yo no era el regalo más caro. Gaspar y Baltasar también se lo curraron, ya que

Ambientadores regios

que se quemaban en ceremonias religiosas, debido al perfume que emiten sus humos. Ambientadores, ¿qué os había dicho? Por cierto, ¿nunca os habéis preguntado de dónde viene la palabra ‘perfume’? Del latín ‘per fumum’, por el humo. Es lo que tiene ser un metal noble y culto… El caso es que

Incienso

Los científicos no sabían quién era la responsable de ese olor tan característico de las iglesias (y de algunas casas, ahora que las barritas esas están tan de moda). Pero, a finales de este año, un grupo de químicos franceses e italianos lo lograron, aunque no fue fácil. Usaron varios aparatos de nombres rarunos como cromatógrafos o espectrómetros de masas, pero ninguno fue lo suficientemente sensible. Resulta que¡Imaginaos si es potente! Para detectarla tuvieron que recurrir a un sensor químico mucho más sofisticado, un apéndice nasal sayón y escriba. Una napia. La nariz, vaya. Y dieron con la clave. Como los tres Reyes Magos,¿Lo veis en la imagen?

Mirra

Tras concienzudos análisis, al final lograron averiguar que ese intenso olor a madera proviene de una familia de moleculicas bautizadas con el nombre de –agarraos– furanosesquiterpenos. ¡Caray con los químicos y sus nombrecitos! Una de estas moleculicas, muy abundante en la mirra, es nuestra segunda protagonista de hoy.

Efectos saludables

Por cierto, queno solo era el regalo estrella del siglo I. Tambiénen el Antiguo Egipto. Investigaciones recientes están descubriendo que algunas moleculicas de la mirra pueden actuar como agentes antibióticos, mientras que otras tienen efecto analgésico.Incluso hay una, conocida como acetato de incensol, que tiene el efecto de aliviar la ansiedad y la depresión. A ver si por eso se usa el incienso en ceremonias religiosas…

¿Sabes qué moléculas son?

Y es que los seres humanos me codiciáis a mí, el oro, pero no os dais cuenta de cuánto dependéis de las moleculicas para vuestro bienestar. Por cierto,Manda tu respuesta y tus datos a milenio@heraldo.es con el asunto Adopta tu molécula. Sortearemos un premio entre los acertantes.químico y divulgador científico yInstituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea