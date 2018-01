Celebrando las aves urbanas con equidad, diversidad e inclusión

La ciencia participativa es una herramienta poderosa. El poder que tenemos cuando nos unimos y trabajamos en conjunto por una causa común. La ciencia es algo que no solamente ocurre en el mundo académico… la ciencia ocurre cuando todos participamos. Si no hay participación, la ciencia no está completa ni es buena. En Celebra las Aves Urbanas, años de investigación y de trabajo con organizaciones con base en las comunidades nos han ayudado en nuestra práctica.

Celebra las Aves Urbanas es un proyecto de ciencia participativa del Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, enfocado en la equidad, diversidad e inclusión de las personas usando el marco de la práctica de la observación de aves. No se requiere saber de aves para participar. La misión principal es integrar a personas de todas las edades y sectores de la población en la apreciación y conservación de las aves, y la biodiversidad del planeta a través de la recolección de datos acerca de aves y su hábitat. En particular, nos interesa integrar a personas que típicamente no participan en actividades científicas o de investigación.

Nosotros usamos la ciencia participativa para aprender acerca del mundo natural. La pregunta que el proyecto busca contestar es cómo utilizan las aves las zonas verdes y otros tipos de espacios urbanos.